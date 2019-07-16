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"Разрушали Европу": Захарова Прохоровкой доказала Норкину необходимость бороться с искажением истории

16 июля 2019, 11:09  •  99 • Политика
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала журналисту Андрею Норкину о том, почему вариант "не говорить, не участвовать" бесполезен. Если мы будем молчать, то буквально через пару лет нам расскажут, что мы начинали мировые войны и разрушали Европу. Захарова также напомнила, что автору die Welt, который написал про сражение под Прохоровкой, стали приходить массово комментарии, а он – прислушался и внес корректировки. По словам Захаровой, необходимо и дальше взаимодействовать.
Сейчас многие журналисты и пользователи говорят: раз нас, Россию, не слышат, то, может, и не ездить на международные брифинги, конференции?
Такой вопрос прозвучал в эфире программы Андрея и Юлии Норкиных "Простыми словами".
"Мы много раз слышали эту концепцию: давайте не говорить, не участвовать. Вы понимаете, что будет, если мы вообще не будем говорить? - цитирует Захарову "КП". - Через пару лет нам расскажут, что мы несколько раз начинали мировые войны, что мы разрушали Европу".
В качестве примера она рассказала о продолжении истории с репортажем о "немецком подвиге" под Прохоровкой, когда автор Die Welt в буквальном смысле украл у советских бойцов победу. И на страницах газеты отдал ее немецкой армии.
Однако в дело вмешались историки, неравнодушные комментаторы, журналисты и пользователи соцсетей.
"Если бы ему массово не стали прилетать комментарии, если бы ему не приводили цитаты уже современные, вы что, считаете, он бы изменил свою позицию? – рассказала Захарова. - А он на самом деле изменил статью, внес корректировки".
Она напомнила, что кроме политики, есть еще люди, которым нужно давать факты и проверенную информацию.

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