"Разрешил внести ясность из-за журналистского бешенства": Офис Пенса опроверг заявления Болтона по "украиногейту"

Руководитель аппарата Майка Пенса Марк Шорт опубликовал письменное заявление, в котором утверждается, что в разговорах с вице-президентом Дональд Трамп никогда не просил его обсуждать на встрече с Владимиром Зеленским ход расследования коррупционного скандала, связанного с украинской энергетической компанией Burisma и семьей Джозефа Байдена.

"Президент постоянно выражал раздражение, что США несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейцы не выполняют свои обязательства. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией на Украине. Но я никогда не слышал, чтобы он связывал Украину с расследованиями против семьи Байдена и Burisma", - цитирует РИА Новости слова Марка Шорта.

Глава аппарата Пенса добавил, что при обычных обстоятельствах Белый дом не делится информацией, связанной с беседами между президентом и вице-президентом. Однако в этот раз "по принципиальным соображениям" было сделано исключение. Трамп разрешил раскрыть суть своих разговоров с Пенсом "в связи с журналистским бешенством" вокруг этих бесед.