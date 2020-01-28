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"Разрешил внести ясность из-за журналистского бешенства": Офис Пенса опроверг заявления Болтона по "украиногейту"
28 января 2020, 16:09 • 25 • В мире
Офис вице-президента США раскрыл содержание разговоров Майка Пенса с Дональдом Трампом, Сделано это было для того, чтобы опровергнуть ряд утверждений о ситуации с так называемым "украиногейтом, содержавшихся в недавно вышедшей в свет книге Джона Болтона, бывшего советника президента США. "Разрешил внести ясность из-за журналистского бешенства", - сообщили в офисе.
Руководитель аппарата Майка Пенса Марк Шорт опубликовал письменное заявление, в котором утверждается, что в разговорах с вице-президентом Дональд Трамп никогда не просил его обсуждать на встрече с Владимиром Зеленским ход расследования коррупционного скандала, связанного с украинской энергетической компанией Burisma и семьей Джозефа Байдена.
Глава аппарата Пенса добавил, что при обычных обстоятельствах Белый дом не делится информацией, связанной с беседами между президентом и вице-президентом. Однако в этот раз "по принципиальным соображениям" было сделано исключение. Трамп разрешил раскрыть суть своих разговоров с Пенсом "в связи с журналистским бешенством" вокруг этих бесед.
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