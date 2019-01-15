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"Разрабатывается биооружие нового поколения": Патрушев сообщил об открытии более 200 военных лабораторий США
15 января 2019, 22:39 • 64 • Политика
США создали более 200 военных биолабораторий по всему земному шару. Не исключено, что там "разрабатывается биооружие нового поколения", сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
К настоящему моменту США создали уже свыше 200 военных биолабораторий по всему миру, в том числе в СНГ и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он не исключил, что в данных лабораториях ведутся работы по созданию биологического оружия нового поколения. Но наибольшую тревогу у России вызывают факты проведения в этих лабораториях экспериментов на людях, добавил секретарь Совбеза России.
Напомним, что в сентябре 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о документах, которые указывают на то, что в американской лаборатории в окрестностях Тбилиси могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии.
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