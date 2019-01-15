"Разрабатывается биооружие нового поколения": Патрушев сообщил об открытии более 200 военных лабораторий США

США создали более 200 военных биолабораторий по всему земному шару. Не исключено, что там "разрабатывается биооружие нового поколения", сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

К настоящему моменту США создали уже свыше 200 военных биолабораторий по всему миру, в том числе в СНГ и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он не исключил, что в данных лабораториях ведутся работы по созданию биологического оружия нового поколения. Но наибольшую тревогу у России вызывают факты проведения в этих лабораториях экспериментов на людях, добавил секретарь Совбеза России.

"В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане", - сказал Патрушев.

Напомним, что в сентябре 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о документах, которые указывают на то, что в американской лаборатории в окрестностях Тбилиси могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии.