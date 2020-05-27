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"Разорвать Михалкова в клочья". Сколько стоила атака на режиссёра?

27 мая 2020, 23:55  •  71 • Политика
Скандал вокруг очередного выпуска программы "Бесогон" режиссёра Никиты Михалкова – не что иное, как целенаправленный антипиар последнего. После того, как выпуск под названием "У кого в кармане государство?" был снят с сайта канала, на котором выходил, именитый кинодел выпустил следующий уже исключительно на своём канале YouTube. А Сеть наполнилась слухами о заказном характере гонений на режиссёра.
Автор:
Меньшикова Маргарита
Называется даже конкретная сумма, которую потратили на очернение Михалкова, – 600 тысяч долларов США. Некоторые эксперты напоминают, что слухи появились не на пустом месте: дескать, до режиссёра последствия заказного антипиара познали на себе Ксения Собчак, Алексей Венедиктов и другие известные персоны.

Платные охотники за репутацией

В том самом выпуске, который и оказался в центре скандала, режиссёр "проехался" в том числе по главе Сбербанка Герману Грефу, не так давно открыто выражавшему сожаление о том, как же тяжело манипулировать образованными людьми. В целом же "Бесогон" затронул тему о существовании мирового заговора, который ставит перед собой целью в том числе и сокращение населения планеты. При этом "цензуре" программа подверглась не впервые. Так, в 2015 году один из выпусков сняли с эфира "России 24" по "этическим причинам". Похожее случилось и в мае позапрошлого года. Однако тогда произошедшее не подняло столь большого шума, как нынче.
На фоне происходящего политтехнолог Константин Долгов в своём аккаунте Twitter написал, что против Никиты Михалкова была развёрнута антикампания. Обошлась она организаторам (их автор поста, впрочем, не называет) якобы в 600 тысяч долларов. Долгов даже иронизировал на эту тему: дескать, всего за сто тысяч баксов "разорвал бы в клочья" Михалкова. Он также прямо отметил, что заказчики просчитались и потратили деньги напрасно, ведь очернить режиссёра у них так и не вышло.
Примечательно, что сам режиссёр также считает, что оказался под прицелом неких антипиарщиков. Пресс-служба Михалкова в комментарии ТАСС заявила, что против выпуска "Бесогона" была действительно развёрнута антикампания. "В тот же день, когда вышла наша новая программа Бесогон ТВ "Без цензуры и изъятий", к некоторым медийным персонам обратились с предложением за очень хорошие деньги принять участие в информационной кампании против нашей передачи", – цитирует агентство слова режиссёра. Об этом те самые персоны якобы сами сообщили Михалкову, не согласившись очернять его. Сам Никита Сергеевич добавил, что такая реакция недоброжелателей свидетельствует о том, что в выпуске были подняты "правильные вопросы", парировать которые враги просто не смогли честным путём.

А был ли заказ, или сколько стоит?

Директор компании "Маркком", политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов в разговоре с журналистами Царьграда отметил, что, в принципе, проплаченный антипиар – не столь редкое явление, как может показаться на первый взгляд.
"Из последних скандалов, или информационных пиар-компаний, можно вспомнить "крабовое дело" Ксении Собчак, попытка наехать на Алексея Венедиктова с харассментом Анны Ведуты (бывшая помощница главреда "Эха Москвы". – Прим. авт.). То есть конфликтные ситуации в высших эшелонах практически перманентны. Цен на них, безусловно, никто никогда не знает, кроме исполнителей", – отмечает Маркелов. По данным эксперта, стоимость очернения зависит от цели заказа: чем известнее и медийнее личность, тем дороже её "заказать".
По его мнению, озвученный в СМИ ценник в 600 тысяч долларов для антипиара, вышедшего в итоге на большой федеральный уровень, не столь высок. При этом Маркелов подчеркнул, что он не усматривает в шумихе вокруг авторской программы Михалкова признаков целенаправленного заказа.
"Сейчас Россия в такой турбулентности находится! Со всех сторон: от медицинской до политической, со всеми срывами референдумов, голосований… Если в случае с Собчак в заказ ещё верится, то с Михалковым, думаю, просто речь идёт о такой вот реакции одной из башен Кремля. Я не боюсь за Никиту Сергеевича, потому что он молодец. У него практически прямой выход на президента Владимира Путина. Михалков относится к авторитетным людям из области культуры, политики, он хороший бизнесмен. Поэтому я и не верю в историю с заказанной антипиар-кампанией", – объяснил эксперт.
Он иронично отнёсся и к словам Долгова о том, что тот мог бы "разорвать" известного режиссёра за сто тысяч долларов. "Для Михалкова этот антипиар стал, по сути дела, пиаром. То есть его передачу в условиях "России 24" смотрело не очень много народа, а сейчас у него миллионные просмотры на интернет-канале", – считает Маркелов.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com.
Бизнес-консультант, пиар-менеджер, политтехнолог и политолог Алена Август также достаточно скептически отнеслась к словам "коллеги по цеху" о том, что за сто тысяч долларов можно "затравить" Михалкова. При этом в обсуждении с Царьградом предполагаемой суммы "заказа" в 600 тысяч долларов отметила, что, в принципе, если кто-то захотел выделить такие средства на борьбу против режиссёра, то исполнители, естественно, могли "освоить" уплаченное.
"Если стоит задача потратить, то, как говорится, просто дай денег. Бывает, что важен не результат, а именно траты. Вообще, сама история на тему, что якобы была заказана кампания и она стоила столько-то, всегда оказывается из области фантастики. Потому что никто никогда не раскроет свои бюджеты! В истории с 600 тысячами долларов сама сумма просто какая-то космическая, даже заоблачная. Просто я придерживаюсь мнения, что креатив всё делает достаточно бюджетным", – объяснила Август.
По словам эксперта, сейчас интернет-пространство особенно откликается, поскольку сейчас многие вынуждены находиться дома и много времени проводят именно в Сети. И у антипиарщиков в рукаве есть ещё козырь.
"К сожалению, человеческая психика устроена так, что негатив расходится быстрее. Нравится это или не нравится, но мы так устроены. И можно за довольно небольшие деньги выстроить такой контент, которым людям захочется делиться, и они будут делать это бесплатно", – говорит Август. При этом эксперт отмечает, что для такого эффекта не стоит ставить перед собой уже упомянутую цель "освоить бюджет", а рассчитывать в первую очередь на качество работы.
Таким образом, очевидно, что раскрывать ценник травли никто не станет. Однако само по себе явление целенаправленной атаки на человека, говорящего на непопулярные и даже закрытые темы, как минимум настораживает.

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