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"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
09 января 2019, 20:24 • 274 • В мире
Т-72М1 нигерийской армии полностью уничтожен в боях с террористами. "Разорванный" на куски танк, оставленный на поле боя, заснял на видео местный житель. На кадрах видно, что ударной волной в боевой машине выбило люк и сорвало башню.
Танк Т-72М1 нигерийской армии буквально разорвало на куски на поле боя. Битву с террористами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ вели правительственные войска. "Останки" боевой машины на месте сражения запечатлел на видео местный житель.
На записи видно, что у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров в сторону, ударной волной выбило люки.
Также видно, что корпус Т-72М1 серьезно пострадал - сорваны опорные катки, а также полностью снесена крыша. Остается невыясненным, из чего был подбит танк и какова судьба экипажа боевой машины.
Нигерийская армия имеет на вооружении более полутора десятков Т-72. Танки Т-72М1 были куплены у Чехии, а Т-72АВ с динамической защитой приобретены на Украине.
По оценке военного эксперта Юрия Лямина, видео было снято в нигерийской провинции Борно, расположенной на северо-востоке страны, где в последнее время активизировались боевики ИГИЛ, передает "Российская газета".
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