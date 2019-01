"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео

Танк Т-72М1 нигерийской армии буквально разорвало на куски на поле боя. Битву с террористами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ вели правительственные войска. "Останки" боевой машины на месте сражения запечатлел на видео местный житель.

На записи видно, что у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров в сторону, ударной волной выбило люки.

Также видно, что корпус Т-72М1 серьезно пострадал - сорваны опорные катки, а также полностью снесена крыша. Остается невыясненным, из чего был подбит танк и какова судьба экипажа боевой машины.

Нигерийская армия имеет на вооружении более полутора десятков Т-72. Танки Т-72М1 были куплены у Чехии, а Т-72АВ с динамической защитой приобретены на Украине.

По оценке военного эксперта Юрия Лямина, видео было снято в нигерийской провинции Борно, расположенной на северо-востоке страны, где в последнее время активизировались боевики ИГИЛ, передает "Российская газета".

BOMBSHELL: WATCH and SHARE. This is the video that made Borno Governor Shettima WEEP at @AsoRock. @MBuhari LIED that he had reclaimed Nigerian Territory from Boko Haram and equipped the army. Here is the proof. WATCH, COMMENT and RETWEET #RenosDarts pic.twitter.com/8EaTZw1ifY