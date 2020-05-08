"Разорванная" система ОМС: Как пандемия вскрыла изъяны в медстраховании

Гришин в беседе с Царьградом рассказал, что с 1993 года в России предполагалось создание системы медико-социального страхования в его классической форме. Такой, какая успешно функционирует во многих странах. Одна организация оплачивает и медицинское, и социальное страхование: и медпомощь, и листы нетрудоспособности, и так далее. Коммерческие страховые компании не были предусмотрены вовсе. Они могли функционировать, предоставляя гражданам платные услуги.

Кроме того, отметил эксперт, и сами жители страны должны были участвовать в оплате. Страховые взносы отчислялись бы и работниками, и работодателями. Допускалось и участие государства, например в виде проектов или национальных программ. Владимир Гришин пояснил, что в 1997 году лоббировал именно эту систему и настаивал на её включении в концепцию развития здравоохранения. Однако вышло всё иначе.

В российской системе здравоохранения есть некоторые нюансы: большая территория, разрозненность населения, необходимость содержать ряд учреждений.

"У нас система медицинского страхования (мало того что она не классическая) разорвана с социальным страхованием: два фонда, структуры, затраты на информатизацию - на всё что угодно. Но мы финансируем наше здравоохранение на 50%. И пандемия сейчас показала, что никакой частный сектор, никакие платные услуги, никакие коммерческие страховые компании [не нужны]. Нужно просто иметь медицинские учреждения с достаточным резервным коечным фондом. И все прекрасно это знают, в том числе и Счётная палата, и Минфин", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Предложение Счётной палаты о реформировании системы обязательного медицинского страхования Владимир Гришин считает разумным и закономерным. Да, нужно изучить зарубежный опыт. Но мало просто узнать новое - важно внедрить это, применить на практике. И на то и на другое требуются средства.