Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

"Разобраться с ценами - от поля до прилавка": Мишустин дал чиновникам 3 дня на решение проблемы

10 декабря 2020, 20:15  •  84 • Политика
Михаил Мишустин потребовал разобраться с завышением цен на продукты. "Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 утра понедельника", - сказал он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин устроил нагоняй бизнесменам и чиновникам из-за роста цен на продукты в преддверии Нового года. Это произошло в ходе заседания правительства в четверг, 10 декабря.
Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты "с максимальным охватом - от поля до прилавка". Глава правительства подчеркнул, что важно, чтобы перед Новым годом люди могли не отказывать себе в приобретении продуктов питания.
"Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 утра понедельника", - потребовал Мишустин на заседании.
Не обошли вниманием и бизнесменов. Им было рекомендовано придерживаться определённого уровня цен на определённые продукты. В частности, подсолнечное масло не должно стоить дороже 110 рублей, сахар - дороже 45 рублей, если они продаются в розницу, сообщает источник РИА Новости.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
10 декабря 2020, 12:55
США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 09:15
Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
07 декабря 2020, 01:30
США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
03 декабря 2020, 23:15
"Президента" Тихановскую нещадно высмеяли: "Так и быть, я тоже согласен возглавить Беларусь"
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.