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"Разобраться с ценами - от поля до прилавка": Мишустин дал чиновникам 3 дня на решение проблемы
10 декабря 2020, 20:15 • 84 • Политика
Михаил Мишустин потребовал разобраться с завышением цен на продукты. "Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 утра понедельника", - сказал он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин устроил нагоняй бизнесменам и чиновникам из-за роста цен на продукты в преддверии Нового года. Это произошло в ходе заседания правительства в четверг, 10 декабря.
Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты "с максимальным охватом - от поля до прилавка". Глава правительства подчеркнул, что важно, чтобы перед Новым годом люди могли не отказывать себе в приобретении продуктов питания.
Не обошли вниманием и бизнесменов. Им было рекомендовано придерживаться определённого уровня цен на определённые продукты. В частности, подсолнечное масло не должно стоить дороже 110 рублей, сахар - дороже 45 рублей, если они продаются в розницу, сообщает источник РИА Новости.
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