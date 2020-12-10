"Разобраться с ценами - от поля до прилавка": Мишустин дал чиновникам 3 дня на решение проблемы

Премьер-министр России Михаил Мишустин устроил нагоняй бизнесменам и чиновникам из-за роста цен на продукты в преддверии Нового года. Это произошло в ходе заседания правительства в четверг, 10 декабря.

Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты "с максимальным охватом - от поля до прилавка". Глава правительства подчеркнул, что важно, чтобы перед Новым годом люди могли не отказывать себе в приобретении продуктов питания.

"Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 утра понедельника", - потребовал Мишустин на заседании.

Не обошли вниманием и бизнесменов. Им было рекомендовано придерживаться определённого уровня цен на определённые продукты. В частности, подсолнечное масло не должно стоить дороже 110 рублей, сахар - дороже 45 рублей, если они продаются в розницу, сообщает источник РИА Новости.