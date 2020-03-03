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"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа" призвал к ядерному удару по России
03 марта 2020, 00:35 • 97 • Политика
В Раде заявили о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу. С предложением выступил депутат партии "Слуга народа" и замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
Швырнуть атомную бомбу в Москву - это наиболее эффективный способ решить проблемы с Россией. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутат правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Слова политика прозвучали на презентации в Киеве нового телеканала "Дом", который будет вещать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Потураев предположил, что Россия будет оказывать противодействие новому украинскому каналу.
Выступление представителя украинской партии власти уже прокомментировал советник главы ЛНР Родион Мирошник:
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