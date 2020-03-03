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"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа" призвал к ядерному удару по России

03 марта 2020, 00:35  •  97 • Политика
В Раде заявили о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу. С предложением выступил депутат партии "Слуга народа" и замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
Швырнуть атомную бомбу в Москву - это наиболее эффективный способ решить проблемы с Россией. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутат правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Слова политика прозвучали на презентации в Киеве нового телеканала "Дом", который будет вещать на территории Донецкой и Луганской народных республик. Потураев предположил, что Россия будет оказывать противодействие новому украинскому каналу.
Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда, - сказал украинский парламентарий.
Выступление представителя украинской партии власти уже прокомментировал советник главы ЛНР Родион Мирошник:
В "Слуге народа" призвали разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы, но у Украины её пока нет! Отличный ход для восстановления отношений от представителя партии власти. Какая власть - такая и партия! - написал он в своём Telegram-канале.

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