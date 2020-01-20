|
"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений
20 января 2020, 19:24 • 47 • Политика
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза. "С этими новыми назначениями разобраться бы в рассадке", - комментирует телеведущая Ольга Скабеева замешательство участников совещания при рассадке за столом.
В Ново-Огарево президент России Владимир Путин провёл первое заседание Совета безопасности в новом составе. В Сети обратили внимание на интересное расположение членов Совбеза за столом в связи с новыми назначениями.
На видео с заседания видно, как члены Совбеза испытывают трудности с тем, чтобы занять правильное место за столом после недавних перестановок и отставки правительства. В итоге замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева посадили на место руководителя администрации президента России Антона Вайно, а тот сел на место секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Последний занял место рядом с Медведевым.
По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заседании глава государства проинформировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции.
Фото: скриншот Telegram-канал "Skabeeva"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2020, 09:39
|
18 января 2020, 05:39
|
19 января 2020, 14:09
|
16 января 2020, 04:54
|
14 января 2020, 04:09
|
16 января 2020, 08:09
|
14 января 2020, 13:54