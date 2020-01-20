"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений

В Ново-Огарево президент России Владимир Путин провёл первое заседание Совета безопасности в новом составе. В Сети обратили внимание на интересное расположение членов Совбеза за столом в связи с новыми назначениями.

На видео с заседания видно, как члены Совбеза испытывают трудности с тем, чтобы занять правильное место за столом после недавних перестановок и отставки правительства. В итоге замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева посадили на место руководителя администрации президента России Антона Вайно, а тот сел на место секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Последний занял место рядом с Медведевым.

"С этими новыми назначениями разобраться бы в рассадке", - комментирует в Telegram телеведущая Ольга Скабеева. "Не так сели..." - вспоминает известную басню Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ".

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на заседании глава государства проинформировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции.

Фото: скриншот Telegram-канал "Skabeeva"