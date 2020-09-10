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"Разобрать, довести до абсурда и выстроить новый мир": Малофеев о "дьявольщине" "Оскара"

10 сентября 2020, 15:55  •  82 • В мире
Учредитель Царьграда Константин Малофеев прокомментировал новацию Академии кинематографических искусств и наук о новых стандартах представления и включения в категорию "Оскар". По его мнению, новые правила, и не только в контексте с "Оскаром", навязывают, чтобы разрушить все традиционные принципы человека.
Для режиссёров объявлены обязательные оскароносные стандарты, которые будут внедрены к 2024 году. О новациях рассказала Академия кинематографических искусств и наук. Так, для кинодеятелей, желающих представить свой фильм в категории "лучший", обязательны новые нормы.
Теперь в картине одну из ведущих ролей должен играть азиат или афроамериканец, а также не менее 30% ролей должны быть отданы представителям ЛГБТ-сообщества. Причём нормативы распространяются не только на актёров, но и на технический персонал.
В программе "Царьград.Главное" Константин Малофеев объяснил, чем руководствуются те, кто навязывает обществу подобные "дьявольские" нормы и ценности.
"Это делается не потому, что за этим стоит потребность индустрии, это для того, чтобы разрушить все традиционные принципы в голове человека. Разобрать человека, чтобы христианскую Америку, глубинную, совершенно деконструировать. Заставить их признать, что сатанизм является настолько же в Америке узаконенным явлением, как, собственно говоря, христианство. Вот что происходит. Ничего другого за этим не стоит", - жёстко заявил учредитель Царьграда.
По сути, подчёркивает он, режиссёр Никита Михалков, верно отметил, что происходящее с "Оскаром" - клинический случай.
"Это клинический случай с точки зрения обычной нашей человеческой, традиционной, христианской, если угодно, морали. И в этом есть глубокий корень: всё это разобрать, довести до абсурда. И потом выстраивать новый адский мир. И это очень тревожное явление, с точки зрения морали, для всего мира, ведь мы потребляем эту голливудскую продукцию, где высшим мерилом является "Оскар", - указал Малофеев.
Потому Россия должна для себя сделать выводы, как противостоять не своей, а чуждой нам цензуре. И избавление от такой культуры чрезвычайно просто - запретить показы подобных картин в России.
"Мы должны признать это цензурированным и в Российской Федерации запретить, потому что цензура не может осуществляться здесь, тем более чужими цензурными органами. И наше Министерство культуры, выдавая прокатное удостоверение голливудским фильмам, должно подходить к этому следующим образом. Если оно видит, что голливудский фильм следует тем их лекалам - значит, он цензурированный и ему нельзя давать прокатное удостоверение в России. Пусть они отрежут себя от нашего рынка", - констатировал он.

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