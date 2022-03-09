"Разоблачительный" материал The Times высмеял блогер: "Напугать русского… Ну-ну"

"Разоблачительный" материал издания The Times о русской армии высмеял блогер и обозреватель Сергей Колясников. "Напугать русского солдата… Ну-ну", - отметил он.

Речь идёт о статье в The Times, авторы которой утверждают, что холода на Украине превратят русские военные автомобили "в 40-тонные морозильники". По мнению западных аналитиков, резкое похолодание в этой стране может затормозить продвижение России – войска якобы будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".

Блогер Сергей Колясников, анализируя такое заявление, не без иронии отметил:

"Напугать русского солдата морозом... Ну-ну", - написал он в своём Telegram-канале "ZERGULIO".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи, операция идёт строго по графику.

Спецоперация России началась на прошлой неделе в четверг. Её цель - проведение демилитаризации и денацификации Украины. Русские военные в настоящее время блокируют ряд крупных городов, вынуждая ВСУ к капитуляции.