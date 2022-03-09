Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

"Разоблачительный" материал The Times высмеял блогер: "Напугать русского… Ну-ну"

09 марта 2022, 13:35  •  48 • Политика
"Разоблачительный" материал издания The Times о русской армии высмеял блогер и обозреватель Сергей Колясников. "Напугать русского солдата… Ну-ну", - отметил он.
Речь идёт о статье в The Times, авторы которой утверждают, что холода на Украине превратят русские военные автомобили "в 40-тонные морозильники". По мнению западных аналитиков, резкое похолодание в этой стране может затормозить продвижение России – войска якобы будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".
Блогер Сергей Колясников, анализируя такое заявление, не без иронии отметил:
"Напугать русского солдата морозом... Ну-ну", - написал он в своём Telegram-канале "ZERGULIO".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные успешно выполняют поставленные перед ними задачи, операция идёт строго по графику.
Спецоперация России началась на прошлой неделе в четверг. Её цель - проведение демилитаризации и денацификации Украины. Русские военные в настоящее время блокируют ряд крупных городов, вынуждая ВСУ к капитуляции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


48
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2022, 17:25
Байден окончательно закопал сам себя: Отдача от санкционного удара сотрясла США
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.