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"Разоблачили себя": Небензя обвинил бойкотировавшие СБ ООН страны во лжи

03 декабря 2020, 15:00  •  131 • Политика
Бойкот заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого Минским соглашениям и конфликту в Донбассе, показал, что устроившие заседанию "игнор" страны, вместо того чтобы быть посредниками в разрешении конфликта, сами заняли позицию одной из сторон. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Устроившие бойкот заседанию СБ ООН страны, по мнению представителя России, "разоблачили себя и явно заняли позицию одной из сторон в этом конфликте, вместо того чтобы быть непредвзятыми посредниками". Слова Небензи привело РИА ФАН.
В свою очередь Россию обвинили в том, что она является провокатором конфликта в Донбассе. Россия подобные обвинения отрицает. Позицию Москвы поддерживают и в республиках Донбасса: там говорят, что благодарны России хотя бы за гуманитарные караваны. Если бы не они, в Донбассе начался бы самый настоящий голод. Напомним, Украина блокировала Донбасс почти сразу, как только там начался вооружённый конфликт.
Встречу в рамках Совета Безопасности ООН 2 декабря бойкотировали Франция и Германия - участницы встреч "нормандского формата", то есть фактически посредники в разрешении конфликта на востоке Украины. К "посредникам" присоединились США, Великобритания, Бельгия и Эстония.

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