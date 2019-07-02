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"Разоблаченный" Метельский отправил Навального "с Богом разбираться с правоохранительными органами"
02 июля 2019, 02:39 • 77 • Политика
Секретарь московского отделения "Единой России", вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский ответил на расследование Навального о его имуществе за рубежом. По его словам, к перечисленной недвижимости он не имеет отношения, все объекты принадлежат его родственникам. "Я считаю, что это полная неправда. Если у господина Навального и его команды есть данные об этом, то ради Бога, пусть разбираются по этому вопросу с правоохранительными органами", - отметил политик.
Единоросс Андрей Метельский развернуто ответил оппозиционеру Алексею Навальному на ролик о якобы имеющейся у него недвижимости на 5,7 млрд рублей в Москве и четырех отелях в Австрии. Политик отметил, что перечисленные объекты принадлежат не ему, а родственникам.
В разговоре на "Эхо Москвы" Метельский подчеркнул, что все было приобретено легально, и его родные покупали недвижимость на честные деньги и с помощью кредитов.
Он уточнил, что считает неправдой заявления Навального о том, что "это приобретено на деньги, которые были украдены из Москвы". Метельский добавил, что указывает в декларации достоверные данные как о доходе, так и об имуществе.
Он также призвал Навального в случае каких либо сомнений по данному поводу обращаться к правоохранителям, передает "Утро.ру".
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