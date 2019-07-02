"Разоблаченный" Метельский отправил Навального "с Богом разбираться с правоохранительными органами"

Единоросс Андрей Метельский развернуто ответил оппозиционеру Алексею Навальному на ролик о якобы имеющейся у него недвижимости на 5,7 млрд рублей в Москве и четырех отелях в Австрии. Политик отметил, что перечисленные объекты принадлежат не ему, а родственникам.

В разговоре на "Эхо Москвы" Метельский подчеркнул, что все было приобретено легально, и его родные покупали недвижимость на честные деньги и с помощью кредитов.

Он уточнил, что считает неправдой заявления Навального о том, что "это приобретено на деньги, которые были украдены из Москвы". Метельский добавил, что указывает в декларации достоверные данные как о доходе, так и об имуществе.

Он также призвал Навального в случае каких либо сомнений по данному поводу обращаться к правоохранителям, передает "Утро.ру".