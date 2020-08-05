"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета

Британское издание Mirror выпустило неожиданную "статью-разоблачение" под заголовком "Ким Чен Ын путешествует со своим личным туалетом, чтобы "защитить свои экскременты".

В материале утверждается, что якобы северокорейский лидер практически не выходит из дома, не предусмотрев специальное персональное место для того, чтобы справить естественную нужду.

По данным британского таблоида, туалетами оборудованы все транспортные средства, на которых передвигается глава КНДР.

Причину такой предполагаемой паранойи журналисты из Объединённого Королевства объясняют тем, что по фекалиям можно узнать данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Кроме того, любого, кто был замечен за использованием уборных лидера Северной Кореи, могут очень жестоко наказать, в том числе посредством смертной казни, утверждает издание со ссылкой на свои источники.