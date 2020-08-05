Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украи...
Главная / Политика

"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета

05 августа 2020, 05:20  •  280 • Политика
"Разоблачение века" вышло в британском Mirror. Не обошлось без туалета. Речь о неожиданной статье под заголовком "Ким Чен Ын путешествует со своим личным туалетом, чтобы "защитить свои экскременты".
Британское издание Mirror выпустило неожиданную "статью-разоблачение" под заголовком "Ким Чен Ын путешествует со своим личным туалетом, чтобы "защитить свои экскременты".
В материале утверждается, что якобы северокорейский лидер практически не выходит из дома, не предусмотрев специальное персональное место для того, чтобы справить естественную нужду.
По данным британского таблоида, туалетами оборудованы все транспортные средства, на которых передвигается глава КНДР.
Причину такой предполагаемой паранойи журналисты из Объединённого Королевства объясняют тем, что по фекалиям можно узнать данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.
Кроме того, любого, кто был замечен за использованием уборных лидера Северной Кореи, могут очень жестоко наказать, в том числе посредством смертной казни, утверждает издание со ссылкой на свои источники.
У британского Mirror разоблачение века, - иронично прокомментировал публикацию Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



280
Источник
Похожие новости
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
04 августа 2020, 23:50
Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует
04 августа 2020, 23:50
"Собянин топит "Аврору": Делягин предупредил жителей Москвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2020, 16:05
Странное исчезновение при строительстве "Северного потока - 2": СМИ вскрыли факты
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
01 августа 2020, 21:35
Дайте Украине $300 млрд за твёрдое "нет": Пушков разбил надежды Кравчука, заявившего о долге
02 августа 2020, 01:15
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сдал заказчиков"
31 июля 2020, 20:50
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.