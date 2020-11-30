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"Разнузданная кампания Запада": Менее трети стран ОЗХО поддержали заявление о Навальном и "Новичке"
30 ноября 2020, 21:00 • 97 • Политика
Менее трети стран-членов ОЗХО поддержали заявление об отравлении Алексея Навального "Новичком". Москва уже успела отреагировать на этот выпад, обвинив Запад в развязывании "разнузданной кампании" против России.
Всего 56 из 193 стран, являющихся членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подписали заявление о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный якобы был отравлен боевым ядом "Новичок". Среди подписавших документ государств оказались США, Канада, Япония, Украина, Грузия, Австралия, Швейцария и ряд стран ЕС.
Российская делегация в ОЗХО отметила, что заявление является продолжением взятого Германией курса по давлению на Россию.
Напомним, что версия об отравлении Навального "Новичком" была впервые озвучена канцлером Германии Ангелой Меркель. Впоследствии немецкие власти утверждали, что к такому же выводу пришли ещё несколько европейских лабораторий. При этом и Германия, и европейские лаборатории наотрез отказываются предоставлять России результаты анализа. Запад, продолжая отстаивать версию с "Новичком", по какой-то причине не спешит обнародовать доказательства, её подтверждающие.
Один из создателей "Новичка" ранее уже опровергал версию о том, что блогера отравили боевым ядом. По его словам, у Навального нет характерных симптомов. Кроме того, если бы речь действительно шла о "Новичке", то оппозиционер был бы уже мёртв.
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