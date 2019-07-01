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"Разногласия с США урегулируем": Президент Турции назвал точный срок поставки С-400 Турции
01 июля 2019, 13:39 • 57 • В мире
На полях саммита "Большой двадцатки", который проходил в японской Осаке, Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в 10-дневный срок.
Кроме того, сообщает телеканал NTV, глава Турции с уверенностью заявил, что разногласия с Вашингтоном, вызванные поставками российских систем, будут благополучно урегулированы.
Телеканал "360" отмечает, что с такими заявлениями Эрдоган выступил после того, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20.
Также во время выступления на итоговой пресс-конференции Реджеп Эрдоган сообщил присутствующим журналистам, что никаких санкций против Анкары в связи с закупкой российских С-400 Вашингтон вводить не будет. При этом в самое ближайшее время Турция получит сто истребителей F-35.
Напомним, США на протяжении нескольких месяцев угрожали Турции различными карами, санкциями, выдвигали ультиматумы с целью заставить турецкие власти расторгнуть сделку с Россией по поставкам С-400. Соглашение о покупке Турции четырех российских дивизионов С-400 было достигнуто в 2017 году.
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