"Разногласия с США урегулируем": Президент Турции назвал точный срок поставки С-400 Турции

Кроме того, сообщает телеканал NTV, глава Турции с уверенностью заявил, что разногласия с Вашингтоном, вызванные поставками российских систем, будут благополучно урегулированы.

Телеканал "360" отмечает, что с такими заявлениями Эрдоган выступил после того, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20.

Также во время выступления на итоговой пресс-конференции Реджеп Эрдоган сообщил присутствующим журналистам, что никаких санкций против Анкары в связи с закупкой российских С-400 Вашингтон вводить не будет. При этом в самое ближайшее время Турция получит сто истребителей F-35.

Напомним, США на протяжении нескольких месяцев угрожали Турции различными карами, санкциями, выдвигали ультиматумы с целью заставить турецкие власти расторгнуть сделку с Россией по поставкам С-400. Соглашение о покупке Турции четырех российских дивизионов С-400 было достигнуто в 2017 году.