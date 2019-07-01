Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От сети малых кораблей до гиперзвука: как США намерены готовиться к военным конф...
Депутат Рады рассказал об ошибочной вере в Зеленского
Организаторы G20 "подарили" российские Курилы Японии
"На обочине международной политики": Порошенко признал, что Украину &q...
Главная / В мире

"Разногласия с США урегулируем": Президент Турции назвал точный срок поставки С-400 Турции

01 июля 2019, 13:39  •  57 • В мире
На полях саммита "Большой двадцатки", который проходил в японской Осаке, Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в 10-дневный срок.
Кроме того, сообщает телеканал NTV, глава Турции с уверенностью заявил, что разногласия с Вашингтоном, вызванные поставками российских систем, будут благополучно урегулированы.
Телеканал "360" отмечает, что с такими заявлениями Эрдоган выступил после того, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20.
Также во время выступления на итоговой пресс-конференции Реджеп Эрдоган сообщил присутствующим журналистам, что никаких санкций против Анкары в связи с закупкой российских С-400 Вашингтон вводить не будет. При этом в самое ближайшее время Турция получит сто истребителей F-35.
Напомним, США на протяжении нескольких месяцев угрожали Турции различными карами, санкциями, выдвигали ультиматумы с целью заставить турецкие власти расторгнуть сделку с Россией по поставкам С-400. Соглашение о покупке Турции четырех российских дивизионов С-400 было достигнуто в 2017 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 03:39
«Играть роль единственной сверхдержавы»: убедит ли Вашингтон власти Кипра закрыть порты для кораблей ВМФ России
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
01 июля 2019, 07:09
"Назло Путину": CNN призывает американских "любителей приключений" отправиться в Грузию
01 июля 2019, 13:39
Дайджест СМИ: Ким-шоу Трампа, крах «суши-дипломатии» Меркель, Израиль бомбит Сирию
01 июля 2019, 00:39
Эстонские депутаты требуют голосования за выход из ПАСЕ из-за России
01 июля 2019, 03:54
В Одессу на военных самолетах НАТО прибыл британский спецназ
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске сво...
01 июля 2019, 00:24
«Понравиться зарубежным партнёрам»: кому и как команда Зеленского хочет «продать» Укр...
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмир...
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-минист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
27 июня 2019, 08:54
"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской провокации
26 июня 2019, 22:54
Делегации семи стран приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за России
28 июня 2019, 17:09
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.