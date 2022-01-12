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"Разногласия по ключевым пунктам": Слуцкий об итогах переговоров России и НАТО
12 января 2022, 22:25 • 142 • Политика
Столтенберг подвёл итоги переговоров России и НАТО. "Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России", - прокомментировал Слуцкий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален на пресс-конференции по итогам первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Речь идёт о выступлении Столтенберга, на котором он заявил, что альянс якобы спасал жизни мирных жителей в Югославии, бомбя страну запрещёнными бомбами с объединённым ураном, а страна якобы распалась не из-за военной агрессии НАТО, а из-за "внутренних противоречий. Также генсек НАТО заявил, что расширение НАТО - это вовсе не акт агрессии, а "распространение демократии".
Слуцкий указал, что если ориентироваться на заявления Столтенберга, то переговоры были сложными. Однако главный вопрос, который у всех на устах: насколько они были результативными?
- написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его мнению, Запад по-прежнему недостаточно серьёзно относится к предложениям Москвы. В этой связи остаётся ждать финального раунда переговоров, которые состоятся уже 14 января на площадке ОБСЕ в Вене.
- резюмировал парламентарий.
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