"Разногласия по ключевым пунктам": Слуцкий об итогах переговоров России и НАТО

Столтенберг подвёл итоги переговоров России и НАТО. "Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России", - прокомментировал Слуцкий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален на пресс-конференции по итогам первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Речь идёт о выступлении Столтенберга, на котором он заявил, что альянс якобы спасал жизни мирных жителей в Югославии, бомбя страну запрещёнными бомбами с объединённым ураном, а страна якобы распалась не из-за военной агрессии НАТО, а из-за "внутренних противоречий. Также генсек НАТО заявил, что расширение НАТО - это вовсе не акт агрессии, а "распространение демократии".

Слуцкий указал, что если ориентироваться на заявления Столтенберга, то переговоры были сложными. Однако главный вопрос, который у всех на устах: насколько они были результативными?

Из того, что мы слышим сейчас из Брюсселя и Вашингтона, разногласия сохраняются по ключевым (императивным) пунктам инициатив России - гарантиям нерасширения НАТО на восток и возвращению военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года,

- написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его мнению, Запад по-прежнему недостаточно серьёзно относится к предложениям Москвы. В этой связи остаётся ждать финального раунда переговоров, которые состоятся уже 14 января на площадке ОБСЕ в Вене.

Пока же такое впечатление, что западные партнёры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину,

- резюмировал парламентарий.