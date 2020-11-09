"Разница совершенно очевидна": Песков ответил на "главный вопрос недели"

Напомним, в российском сегменте интернета отметили, что, вероятно, в ближайшую неделю жителей России будет интересовать главный вопрос к Кремлю:

"Вопрос, который всю неделю будут задавать официальному представителю Кремля: когда Путин поздравит Байдена?" - отмечает Telegram-канал "Вы слушали "Маяк".

Уже сейчас Дмитрий Песков дал ответ на вопрос, так волнующий комментаторов в Сети: почему в прошлые выборы в США президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа сразу после объявления результатов голосования в СМИ, а с Джо Байденом история не повторилась? Песков отметил, что "разница совершенно очевидна". Он уточнил, что сейчас Трамп заявил о желании оспорить исход выборов в суде. Его юристы подготовили иски в суды разных штатов.

"Поэтому мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления. Тогда (во время предыдущих выборов. - Ред.) не было анонсов юридического оспаривания", - сказал Песков.