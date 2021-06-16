Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

"Разнесут в щепки": Помпео обвинил Байдена в "невероятной слабости"

16 июня 2021, 09:10  •  156 • Политика
Экс-глава Госдепа США Майк Помпео обвинил американского президента Джо Байдена в проявлении "невероятной слабости". Так бывший госсекретарь расценил отказ главы Белого дома от совместной пресс-конференции с президентом России. При этом Помпео уверен, что Владимир Путин на двухсторонний саммит в Женеву приедет "во всеоружии". При этом систему безопасности США "разнесут в щепки".
В пух и прах в эфире телеканала Fox News раскритиковал экс-глава Госдепа США Майк Помпео решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным и не имея возможности отвечать на вопросы, пусть и каверзные.
"Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах (1,8 или 2,4 метра - ред.) от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости", - бросил обвинение в адрес Байдена Помпео.
Он напомнил о том, что за этим саммитом будет наблюдать и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Помпео, едва они почувствуют слабость со стороны США, с системой сдерживания, обеспечивающей безопасность Соединённых Штатов, будет всё кончено и её "разнесут в щепки".
При этом Помпео отметил, что президент России Владимир Путин на этом саммите будет "во всеоружии".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 00:00
В разговоре Путина и Байдена не будет об этом речи: Названы две "сомнительные" темы
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
16 июня 2021, 07:20
Белый дом выдал поминутный график Байдена в день саммита. Интрига - в двух пунктах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.