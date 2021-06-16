"Разнесут в щепки": Помпео обвинил Байдена в "невероятной слабости"

Экс-глава Госдепа США Майк Помпео обвинил американского президента Джо Байдена в проявлении "невероятной слабости". Так бывший госсекретарь расценил отказ главы Белого дома от совместной пресс-конференции с президентом России. При этом Помпео уверен, что Владимир Путин на двухсторонний саммит в Женеву приедет "во всеоружии". При этом систему безопасности США "разнесут в щепки".

В пух и прах в эфире телеканала Fox News раскритиковал экс-глава Госдепа США Майк Помпео решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным и не имея возможности отвечать на вопросы, пусть и каверзные.

"Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах (1,8 или 2,4 метра - ред.) от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости", - бросил обвинение в адрес Байдена Помпео.

Он напомнил о том, что за этим саммитом будет наблюдать и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Помпео, едва они почувствуют слабость со стороны США, с системой сдерживания, обеспечивающей безопасность Соединённых Штатов, будет всё кончено и её "разнесут в щепки".

При этом Помпео отметил, что президент России Владимир Путин на этом саммите будет "во всеоружии".