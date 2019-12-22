"Размажут польский гонор по паркету": Обвинивших Путина во лжи поляков поймали на "слабо"

Ранее, напомним, в МИД Польши возмутились словами президента России Владимира Путина о начале и виновниках Второй мировой войны, в том числе и заявлением о роли Варшавы.

"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, - цитирует РИА "Новости" заявление польских дипломатов, которые, продолжив, фактически обвинили Путина во лжи: - В том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий".

Глава государства же, напомним, обратил внимание журналистов во время своей большой пресс-конференции на то, что советские войска зашли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы". Он напомнил также, что на тот момент "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

"То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские", - резюмировал Путин.

Пользователи Рунета обратили внимание на то, что слова главы государства подтверждаются документально. И потребовали от поляков тоже документального подтверждения их словам, поймав дипломатов на "слабо".

"Приведены архивные документы, неопровержимые факты. Им правда глаза режет из-за преступной, неприглядной роли Польши в истории Второй мировой", - поясняет Tatyana_A37 @Tanyana_Solo.

"Ох, как же Польше правда в глаза колет", - пишет @larisa_koh.

"Пусть покажут переписку с немецкими властями", - требует @liliatasso

"Документы против документов. Полякам слабо?" - поинтересовался Oleg Doroshenko @orthofox.

"Зря поляки это сделали. Сейчас новая порция документов пойдёт. Размажут польский гонор по паркету", - считает Почти Старик @YM_LK03.

"И тревога у МИД Польши неспроста, тяжело будет объяснить пособничество Гитлеру в развязывании Второй мировой войны", - отмечает Мозговой мускул @musculorum_cere.