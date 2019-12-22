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"Размажут польский гонор по паркету": Обвинивших Путина во лжи поляков поймали на "слабо"
22 декабря 2019, 16:39 • 137 • Политика
МИД Польши высказал негативную реакцию на слова президента России Владимира Путина о роли Варшавы во Второй мировой войне и начале военного конфликта. Польские дипломаты позволили себе обвинить главу государства во лжи. Интернет-пользователи же поймали их в ответ на "слабо", напомнив о том, что сказанное Путиным подтверждается документами. "Сейчас новая порция документов пойдёт. Размажут польский гонор по паркету", - предсказывают в Рунете.
Ранее, напомним, в МИД Польши возмутились словами президента России Владимира Путина о начале и виновниках Второй мировой войны, в том числе и заявлением о роли Варшавы.
"С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, - цитирует РИА "Новости" заявление польских дипломатов, которые, продолжив, фактически обвинили Путина во лжи: - В том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий".
Глава государства же, напомним, обратил внимание журналистов во время своей большой пресс-конференции на то, что советские войска зашли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы". Он напомнил также, что на тот момент "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".
"То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские", - резюмировал Путин.
Пользователи Рунета обратили внимание на то, что слова главы государства подтверждаются документально. И потребовали от поляков тоже документального подтверждения их словам, поймав дипломатов на "слабо".
"Приведены архивные документы, неопровержимые факты. Им правда глаза режет из-за преступной, неприглядной роли Польши в истории Второй мировой", - поясняет Tatyana_A37 @Tanyana_Solo.
"Ох, как же Польше правда в глаза колет", - пишет @larisa_koh.
"Пусть покажут переписку с немецкими властями", - требует @liliatasso
"Документы против документов. Полякам слабо?" - поинтересовался Oleg Doroshenko @orthofox.
"Зря поляки это сделали. Сейчас новая порция документов пойдёт. Размажут польский гонор по паркету", - считает Почти Старик @YM_LK03.
"И тревога у МИД Польши неспроста, тяжело будет объяснить пособничество Гитлеру в развязывании Второй мировой войны", - отмечает Мозговой мускул @musculorum_cere.
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