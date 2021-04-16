"Разложили все по полочкам": Эксперты уличили США в потере таланта к дипломатии

Эксперты уличили США в потере таланта к дипломатии, благодаря чему стала окончательно ясна дальнейшая линия действий Вашингтона. "Разложили все по полочкам", - поведал военный дипломат Владимир Винокуров.

Решение США ввести санкции против России позволило "разложить все по полочкам" - никакой перезагрузки в двухстороннем диалоге ждать не стоит. Об этом сайту 360tv.ru заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков.

Интересно то, что о новом пакете санкций Вашингтон после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Последний выразил заинтересованность в личной встрече с коллегой.

Как отмечает парламентарий, Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, но американская элита согласно в том, что необходимо давить на Москву.

"Белый дом готов говорить с Россией по вопросам, которые важны для Вашингтона. Пересмотра политики в отношении Москвы не будет. И вся американская элита едина в том, чтобы дальше давить на Россию", - добавил Новиков.

Поэтому Кремль должен придерживать прагматической линии, не отказываясь от диалога по интересным вопросам.

Как напомнил вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, ранее Москва отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультации, что является крайне серьезным шагом. Но на Западе не заметили данного жеста из-за информационной войны.

Американцы также объявили нескольких дипломатов "нежелательными персонами", обвинив их "проведении разведки" в пользу Москвы. Это позволяет Вашингтону не нарушать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Американцы потеряли весь талант к дипломатии и стали похожи на дворовых хулиганов", - цитирует слова Винокурова издание "ПолитЭксперт".