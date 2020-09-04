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"Разговор Варшавы и Берлина" об "отравлении" Навального покажут в прямом эфире - Лукашенко
04 сентября 2020, 20:35 • 114 • Политика
Лукашенко пообещал показать перехваченный "разговор Варшавы и Берлина" об "отравлении" Навального. Запись пустят в эфир канала "Беларусь 24" в 21:00.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал предать огласке перехваченный белорусскими спецслужбами "разговор Варшавы и Берлина", в котором обсуждается фальсификация "отравления" Алексея Навального. В правительстве Германии утверждают, что такого разговора не было.
Впервые Лукашенко объявил о наличии доказательств фальсификации "отравления" Навального во время встречи с премьер-министром России. Белорусский лидер заявил, что до пресс-конференции, на которой было объявлено об отравлении российского оппозиционера ядом из группы "Новичок", между Варшавой и Берлином состоялся телефонный разговор, в котором обсуждалась фальсификация всей этой истории.
Напомним, что Навальному неожиданно стало плохо 20 августа во время авиаперелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно приземлили в Омске, где оппозиционеру была оказана срочная медицинская помощь. После этого с разрешения Кремля Навальный был доставлен на самолёте в берлинскую клинику "Шарите". А на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что в анализах российского оппозиционера был обнаружен яд из группы "Новичок". В связи с этим Запад уже начал готовить новые санкции против России.
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