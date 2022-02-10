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"Разговор немого с глухим": Лавров ёмко описал переговоры с главой МИД Британии
10 февраля 2022, 14:25 • 86 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министры обсудили ситуацию по Украине. Лавров признался, что диалог с британской коллегой его разочаровал.
- сказал глава МИД России на пресс-конференции.
Подробные разъяснения России по ситуации вокруг Украины "упали на неподготовленную почву", добавил Лавров.
Ранее глава МИД России говорил, что отношения между Россией и Великобританией удовлетворить Москву не могут, так как взаимодействие находится на самой низкой отметке.
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