"Разговор немого с глухим": Лавров ёмко описал переговоры с главой МИД Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Министры обсудили ситуацию по Украине. Лавров признался, что диалог с британской коллегой его разочаровал.

Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим,

- сказал глава МИД России на пресс-конференции.

Подробные разъяснения России по ситуации вокруг Украины "упали на неподготовленную почву", добавил Лавров.

Ранее глава МИД России говорил, что отношения между Россией и Великобританией удовлетворить Москву не могут, так как взаимодействие находится на самой низкой отметке.