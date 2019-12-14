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"Разговор на повышенных тонах": В МИД рассказали о "закулисье" встречи в "нормандском формате"
14 декабря 2019, 10:24 • 33 • В мире
МИД России рассказал, как шли переговоры на встрече в формате "нормандской четвёрки". В министерстве сообщили, что иногда разговор шел "на повышенных тонах". При этом Россия смогла эффективно отстоять свою позицию и не дала изменить Минские соглашения. Хотя теперь Украина хочет внести изменения "задним числом".
В Министерстве иностранных дел России рассказали, как проходили переговоры по Украине на саммите "нормандской четвёрки" в Париже. По данным МИД, разговор иногда вёлся на повышенных тонах. "Но Россия на саммите действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения", - передаёт Telegram-канал "Борода вещает".
Украина на днях заявила, что хочет внести изменения в Минские соглашения. Эти слова вызвали удивление в российском МИД. Власти Украины заявили, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть. Киев готов предложить "изменения" к следующей встрече в формате "нормандской четвёрки", которая должна пройти весной 2020 года. Представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сказал, что без этого они не начнут работать.
Напомним, встреча "нормандской четвёрки" проходила в Париже 9 декабря. По итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участников, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.
Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и Станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.
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