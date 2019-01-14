"Разглашению не подлежат": Власти Украины засекретили санкции против России

Киев засекретил список российских компаний и физлиц, против которых ввел санкции. "Сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - заявили журналистам власти Украины.

Правительство Украины засекретило список компаний и физических лиц России, против которых 26 декабря 2018 года ввело санкции. Об этом сообщает украинское издание "Украинская правда".

На запрос журналистов в правительстве Украины ответили отказом, сославшись на то, что не являются распорядителями этих данных. Запрос в профильное министерство дал ещё более интересный ответ. Оказалось, что санкционный список является секретной информацией.

"Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - ответили изданию украинские чиновники.

Напомним, что это уже не первый случай, когда украинские власти засекречивают данные, которые секретными быть никак не должны. Так, от украинцев скрывают условия получения кредита от Международного валютного фонда, а также конкретные обязательства Киева по Минским соглашениям.