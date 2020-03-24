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"Раздумываю над покупкой оружия": Коэн в передаче Соловьёва предсказал вторую Великую депрессию в США

24 марта 2020, 19:35  •  3 • В мире
В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" выступил колумнист Forbes Ариэль Коэн. Он находится в Вашингтоне и считает, что США ждёт вторая Великая депрессия. "Раздумываю над покупкой оружия", - признался журналист.
Владимир Соловьёв рассказал, что треть населения США, то есть около 95 миллионов человек, находится на карантине. Из тюрем начали выпускать людей. Прогнозы неблагоприятные. Жители страны скупают не только предметы первой необходимости, но и оружие.
Ариэль Коэн охарактеризовал обстановку в США по видеосвязи. Он вспомнил 11 сентября, когда террористы направили самолёты на башни-близнецы. Тогда у граждан не было паники, а только страх перед возможностью повторных атак. Сейчас ситуация в разы хуже.
"Речь идёт о миллионах заболевших в потенциале. Принимаются жесточайшие меры. Кроме Нью-Йорка, Калифорнии и штата Вашингтон нацгвардия, думаю, будет введена и в другие штаты", - поделился мнением Коэн.
Колумнист отметил, что, по самым печальным прогнозам, впереди кризис, который приведёт к безработице. Она составит до 30%.
"Я лично раздумываю над покупкой оружия для защиты дома. Жена сопротивляется", - сообщил журналист.
Он полагает, что если удастся сдержать распространение заболевания и количество заболевших будет уменьшаться, то карантин отменят, люди снова начнут работать. Но если этого не произойдёт в течение месяца и США не вернутся к нормальной жизни, то страну ждёт беспрецедентный экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией. И этот кризис будет затяжным.
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