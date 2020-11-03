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"Раздеться!": Подозреваемых в Вене обезвредили странным образом
03 ноября 2020, 20:45 • 74 • В мире
Антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии EKO Cobra задержало четырёх подозреваемых. На фото запечатлено, как подозреваемым дана команда "Раздеться!": мужчины с голым торсом стоят на коленях перед силовиками. По всей видимости, таким странным образом силовики проверяли, есть ли на подозреваемых взрывчатка. Ранее сообщалось, что один из нападавших совершил самоподрыв.
В Вене задержаны четыре подозреваемых в совершении вооружённого нападения в центре города. По информации СМИ, силовики спецотряда EKO Cobra задержали четырёх человек.
На фото с места событий запечатлено, что четверо мужчин стоят на коленях перед силовиками, рядом валяется одежда.
По информации австрийских СМИ, один из нападавших привёл в действие пояс со взрывчаткой. В полиции эти данные не подтвердили. Появилась информация, что один из террористов был застрелен.
По данным полиции, нападавшие устроили атаки в шести частях города. Журналисты сообщали, что боевики захватили в заложники гостей японского ресторана и постояльцев отеля "Хилтон", но эти данные официально не подтверждены.
На данный момент известно о семи жертвах атаки, более десяти человек ранены.
В МВД Австрии произошедшее в Вене назвали терактом.
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