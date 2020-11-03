"Раздеться!": Подозреваемых в Вене обезвредили странным образом

В Вене задержаны четыре подозреваемых в совершении вооружённого нападения в центре города. По информации СМИ, силовики спецотряда EKO Cobra задержали четырёх человек.

На фото с места событий запечатлено, что четверо мужчин стоят на коленях перед силовиками, рядом валяется одежда.

По информации австрийских СМИ, один из нападавших привёл в действие пояс со взрывчаткой. В полиции эти данные не подтвердили. Появилась информация, что один из террористов был застрелен.

По данным полиции, нападавшие устроили атаки в шести частях города. Журналисты сообщали, что боевики захватили в заложники гостей японского ресторана и постояльцев отеля "Хилтон", но эти данные официально не подтверждены.

На данный момент известно о семи жертвах атаки, более десяти человек ранены.

В МВД Австрии произошедшее в Вене назвали терактом.