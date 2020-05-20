"Разделить политику и религию": Бундестаг попросили расследовать задержание священнослужителей

12 мая в Черногории проводили службу в День памяти Святого Василия Осторожского. Полиция за это арестовала епископа Иоанникия и священников Будимлянско-Никшичской епархии. Якобы они намеренно организовали массовое скопление людей, хотя в стране действуют ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Эти действия вызвали протесты общественности. Полиция разгоняла демонстрантов при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

В IPMK сообщили, что на международном уровне конфликт между политическими и религиозными деятелями в Черногории не поддерживается западными парламентариями. В сообщении комиссии сказано, что полиция действовала жестоко. Против представителей Сербской Православной Церкви в очередной раз была применена сила.

Правозащитники написали, что любое светское государство должно придерживаться нейтралитета по вопросам религии.

"Здесь главенствующую роль имеет принцип разделения политики и религии", - цитирует членов Бундестага портал "Балканист".

IPMK попросило политиков восстанавливать и защищать права человека на свободу мысли, религии и совести, которые прописаны в международных конвенциях.