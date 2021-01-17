"Разбрасываться ценными Ту-214ОН не будут": Раскрыты новые задачи русских самолётов "Открытого неба"

Стало известно, какая судьба ожидает русские самолёты Ту-214ОН, которые были разработаны специально для выполнения полётов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран - участниц соглашения.

Напомним, 15 января в министерстве иностранных дел страны сообщили о начале мероприятий по выходу из международного договора. Там пояснили, что с отказом США от пролонгации соглашения серьёзно пошатнулся баланс интересов государств-участников.

Тем не менее "разбрасываться такими ценными самолётами никто не будет", заметил один из военно-дипломатических источников агентства "РИА Новости".

Собеседники издания передали, что Ту-214ОН будут использоваться в ведении разведки и наблюдении за обороноспособностью военных объектов РФ.

Кроме того, самолёты будут задействованы в процедурах по контролю итогов тестирования некоторых видов оружия и оценке степени эффективности военных манёвров.

Для успешного решения новых задач пару русских Ту-214ОН дополнительно укомплектуют новым оборудованием, добавил один из источников информагентства.