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"Разбрасываться ценными Ту-214ОН не будут": Раскрыты новые задачи русских самолётов "Открытого неба"

17 января 2021, 18:30  •  106 • Политика
Раскрыты новые задачи русских самолётов "Открытого неба". По данным источников, "разбрасываться ценными Ту-214ОН не будут". Так, после полного выхода России из международного договора они будут использоваться в ведении разведки и наблюдении за обороноспособностью военных объектов РФ.
Стало известно, какая судьба ожидает русские самолёты Ту-214ОН, которые были разработаны специально для выполнения полётов в рамках Договора по открытому небу над территориями стран - участниц соглашения.
Напомним, 15 января в министерстве иностранных дел страны сообщили о начале мероприятий по выходу из международного договора. Там пояснили, что с отказом США от пролонгации соглашения серьёзно пошатнулся баланс интересов государств-участников.
Тем не менее "разбрасываться такими ценными самолётами никто не будет", заметил один из военно-дипломатических источников агентства "РИА Новости".
Собеседники издания передали, что Ту-214ОН будут использоваться в ведении разведки и наблюдении за обороноспособностью военных объектов РФ.
Кроме того, самолёты будут задействованы в процедурах по контролю итогов тестирования некоторых видов оружия и оценке степени эффективности военных манёвров.
Для успешного решения новых задач пару русских Ту-214ОН дополнительно укомплектуют новым оборудованием, добавил один из источников информагентства.

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