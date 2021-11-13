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"Разборки" элит: Инсайдеры подсказали, кому из мэров грозит отставка

13 ноября 2021, 12:40  •  113 • Политика
Инсайдеры сообщили о том, что десятке мэров городов России грозит отставка после того как Госдума примет поправки в закон о местном самоуправлении. Эксперты же полагают, что это количество может быть больше из-за внутриэлитных противоречий.
Речь идёт о законе о местном самоуправлении. Сейчас губернаторы имеют возможность уволить мэров после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных из местной казны муниципалитету либо по инициативе местного собрания депутатов, признавших два года подряд работу градоначальника неудовлетворительной. Однако, по информации URA.RU, в документ готовятся поправки, благодаря которым у глав регионов появятся более широкие основания для того, чтобы поднять вопрос об отставке градоначальника.
По информации инсайдеров, опрошенных СМИ, если закон будет принят, отставка может грозить десяти мэрам городов России. Среди основной причины эксперты называют "разборки" элит, внутриэлитные противоречия. Об этом говорят и чиновники на местах, и политтехнологи.
Среди регионов, где возможны отставки мэров, журналисты называют Ярославскую область, Алтайский край, Калининградскую область, Сахалинскую область, Мурманскую область, Коми, Тамбовскую область, Новгородскую область, Новосибирскую область, Ставрополье.
"Сейчас чиновники "грызутся под ковром", - отметил в беседе с журналистами один из неназванных ставропольских политконсультантов.

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