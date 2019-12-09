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"Разборки просто дикие": Военный эксперт выдвинул три версии о причинах кровавых расстрелов на базах США

09 декабря 2019, 03:39  •  91 • В мире
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов озвучил три версии, из-за чего могла произойти стрельба на американских базах во Флориде и Перл-Харборе. По его словам, одной из причин могли быть внеуставные отношения, которые в американской армии носят просто "дикий характер".
Буквально за сутки на двух американских базах произошли инциденты со стрельбой. В Перл-Харборе одетый в форму моряка мужчина застрелил двоих и свел счёты с жизнью. Во Флориде на авиабазе в Пенсаколе в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка, ещё восемь пострадали.
Как отметил в комментарии Царьграду военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, версии о случившемся могут быть различные. Однако, если рассматривать основные причины произошедшего, то здесь могли сыграть свою роль или наркотики, или внеуставные отношения, или это могли быть попытки терактов.
"Те условия, которые предлагают американским военным, они далеки от идеальных. Поэтому очень часто призывают даже мигрантов, то есть людей, которые хотят получить гражданство. И поэтому служат разные люди, разных вероисповеданий", - указал он.
Примечательно, что, как ранее заявил губернатор Флориды Рон Десантис, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США в Пенсаколе был служащим ВВС Саудовской Аравии.
Кнутов отмечает, что в американской армии были уже случаи, когда люди, вернувшиеся с Ближнего Востока, военнослужащие мусульманского вероисповедания совершали нападения на своих товарищей.
"Я полагаю, что по мере всё большего участия американских войск в конфликте в Афганистане, на Ближнем Востоке, военнослужащие, которые склонны симпатизировать исламу, по возвращении на территорию США будут периодически проводить подобного рода теракты", - заметил он.
Впрочем, нельзя отметать и иные версии. В частности, причиной кровавых разборок среди американских военных могли стать наркотики или же внеуставные отношения, которые, в том числе, могут быть "завязаны" на наркотрафике.
"Несмотря на то что у американцев армия профессиональная, внеуставные взаимоотношения там процветают и носят дикий характер, который даже у нас в самые тяжёлые времена представить сложно было", - добавил Кнутов.

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