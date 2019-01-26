"Разборка" между США и Китаем в Венесуэле не должна стать головной болью России – эксперт

Главный редактор информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян прокомментировал Царьграду сообщение агентства Reuters о том, что в Венесуэлу якобы прибыли 400 российских наемников, чтобы защищать президента Мадуро. По его словам, происходящее в Венесуэле является "разборкой" между двумя ее основными инвесторами – США и Китаем, поэтому она не должен стать для России "головной болью".

Источники агентства Reuters не вызывают доверия, отметил он.

"Но даже если это правда, здесь не следует искать "черную кошку в темной комнате": Россия вложила в Венесуэлу до $17 миллиардов. Речь идёт о государственных вложениях, которые должны быть защищены в любом случае", - подчеркнул эксперт.

Залогом защиты российских денег служит сам Николас Мадуро, сохранение его жизни и здоровья, поскольку разведки США будут сейчас искать любую возможность, чтобы его физически отстранить от власти, отметил Цатурян. Однако на месте руководства России не стоит играть первым номером во внутреннем венесуэльском кризисе, который с подачи США и их союзников выводится на международный уровень, подчеркнул эксперт.

"Давайте скажем прямо — это разборка между США и Китаем, главными инвесторами в венесуэльскую экономику. Где-то между ними есть Великобритания, на территории которой находится золотой запас Боливарианской республики", - считает Цатурян.

"Кстати, Лондон теперь отказывается отдать Каракасу часть золотых слитков. Давление Вашингтона работает. Хотят американцы бороться с китайцами и британцами — пусть борются и изнуряют друг друга до бесконечности. Это их право. Они вложили в 3-4 раза больше средств в Венесуэлу, чем Москва. Внутренний кризис в Венесуэле не должен стать «головной болью» России. Это может обернуться для Кремля серьёзными репутационными издержками", - предупредил эксперт.