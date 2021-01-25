"Разбивают стекла, машины...": Instagram заблокировал сторис Навки с "мирными" протестующими

"По непонятным для меня причинам Инстаграм ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой "Потенциально неприемлемый контент", - написала она в своём аккаунте.

При этом Навка отметила, что "почему-то" ограничение касается только видео, "где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стекла, машины, агитаторы призывают к ещё более активным действиям, создавая ещё больший беспорядок".

При этом она добавила, что видео всё же можно посмотреть, если внизу заблокированной сторис нажать "смотреть видео".

В сообщении же от администрации Instagram есть предупреждение о том, что контент, содержащийся в видео, может "расстроить некоторых людей".

На аккаунт Навки сразу же налетели защитники протестующих и Навального, попутно оскорбляя фигуристку и указывая ей на то, что "в данной ситуации лучше промолчать", ведь "сытый голодного не поймёт".

Фото: Скриншот Instagram/Татьяна Навка