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"Разбивают стекла, машины...": Instagram заблокировал сторис Навки с "мирными" протестующими
25 января 2021, 14:25 • 151 • Политика
Instagram заблокировал сторис жены Дмитрия Пескова, фигуристки Татьяны Навки с "мирными" протестующими. Она отметила, что в сторис было запечатлено, как "разбивают стекла, машины…" участники несанкционированной акции.
"По непонятным для меня причинам Инстаграм ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой "Потенциально неприемлемый контент", - написала она в своём аккаунте.
При этом Навка отметила, что "почему-то" ограничение касается только видео, "где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка всё, что есть под рукой, разбивают стекла, машины, агитаторы призывают к ещё более активным действиям, создавая ещё больший беспорядок".
При этом она добавила, что видео всё же можно посмотреть, если внизу заблокированной сторис нажать "смотреть видео".
В сообщении же от администрации Instagram есть предупреждение о том, что контент, содержащийся в видео, может "расстроить некоторых людей".
На аккаунт Навки сразу же налетели защитники протестующих и Навального, попутно оскорбляя фигуристку и указывая ей на то, что "в данной ситуации лучше промолчать", ведь "сытый голодного не поймёт".
Фото: Скриншот Instagram/Татьяна Навка
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