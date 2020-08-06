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"Разберёмся с этими русскими": О "разных казусах" в Минске заявил Дмитрий Медведев

06 августа 2020, 00:35  •  75 • В мире
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предостерёг от попыток создать образ врага в Белоруссии. Медведев заявил, что "разные казусы" в Минске - это часть несложных политических технологий. Сначала пытаются создать образ врага, а потом "хоть трава не расти": "разберёмся с этими русскими", - подытожил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил против создания образа врага в Белоруссии. Медведев заметил, что в результате под угрозой могут оказаться российско-белорусские отношения. Идея интеграции, Союзного государства может стать "мелкой разменной монетой" для избирательной кампании.
"Причём что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, - это часть такой несложной политической технологии. Вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори всё синим пламенем, неважно, разберёмся с этими русскими", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Медведев заметил, что это вызывает обиду и чувство печали.
Напомним, что речь идёт о 32 гражданах России, задержанных под Минском. Белорусский КГБ заподозрил их в намерении "дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов", так как задержанные носили одежду в стиле милитари и передвигались группой. В МИД России заявили, что задержанные в Белоруссии следовали транзитом через Минск в Стамбул, у них были все необходимые документы и авиабилеты.
Накануне, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём обращении к народу заявил, что русские, украинцы и белорусы должны жить в мире друг с другом. Лукашенко призвал "не подбрасывать ядерного оружия", иначе будет "полыхать" до Владивостока.

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