"Разберём фото Навального": Эксперт разоблачил "отравление" в восьми пунктах

В своём Telegram-канале Сосновский привёл восемь доводов, которые вызывают массу вопросов к Навальному и его окружению. Он призвал проанализировать фото, которое появилось в Instagram Навального.

Во-первых, эксперт отметил, что "следа от трахеостомии в районе шеи нет", а это опровергает версию о массивном нарушении дыхательной системы, включая возможные поражения после применения БОВ.

Во-вторых, на фото, опубликованном сегодня блогером в Instagram, тот спускается по лестнице, - "нагрузка на колени и мышцы нижних конечностей максимальна". "После нескольких недель в коме мышцы атрофируются, суставы, особенно коленные, "застывают". Лёгкое сбегание по лестнице в этом случае исключено. К этому добавим фотографию из палаты, где Навальный сидит в позе лотоса, что после многодневной комы вряд ли возможно", - обратил внимание Сосновский.

В-третьих, эксперт обратил внимание на ботинки на ногах блогера, которые обычно исключены в палатах интенсивной терапии.

"Это привилегия ходячих больных из нормальной терапии и используется при прогулках на свежем воздухе", - подчеркнул он, добавив, что "фото сделано на пожарной лестнице и точно идентифицировать, "Шарите" это или комплекс бундесвера - невозможно".

Четвёртым пунктом эксперт указал на сам текст блогера. Там не оказалось ни одного слова про отравление, про "Новичок". Кроме того, фраза о "Высшей Форме Существа Современного Общества", по словам политолога, не вписывается в лексикон Навального. "Так мог бы написать Грабовой, но не Алексей", - подчеркнул он.

В-пятых, Навальный поблагодарил врачей, однако не сказал ни слова о своей семье.

"Человек, который возвращается из туннеля смерти, в первую очередь говорит о своих близких", - отметил политолог.

Шестым пунктом он добавил, что описание Навальным выхода из амнезии неправдоподобно и похоже на симуляцию, точнее, попытку симулировать амнезию.

В-седьмых, у эксперта возник вопрос относительно "амнезии" Навального.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор…": если каждое утро он узнавал доктора, то как он "не узнавал людей"?" - написал Сосновский, отметив, что это похоже на симуляцию или плохой инструктаж психолога или психиатра.

Он также добавил, что по сей день с Навальным нет живых видео - только статичные фото.

"Если он легко сбегает по лестнице, то видео должно быть", - подчеркнул эксперт.

Подводя предварительные итоги, он отметил, что это может быть постановкой, симуляцией и поспешными попытками придумать новую версию, "которую мы наверняка в ближайшее время услышим".

"В конце концов, на кон поставлено реноме Германии и играть по нотам Навального вечно не будут", - подытожил он.