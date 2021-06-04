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"Разберусь здесь сейчас". Путин начал выступление на ПМЭФ с чистки
04 июня 2021, 15:40 • 182 • Политика
Владимир Путин начал своё выступление на ПМЭФ-2021 с чистки - готовил рабочее место, поправлял микрофон, взял небольшую паузу, поприветствовав гостей.
Президент России Владимир Путин начал своё выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Несмотря на высокую представленность гостей и в зале, и по ту сторону экранов - гости, в том числе, приветствовали президента России по удалённой связи, приветствие получилось домашним.
Поблагодарив гостей за внимание, Путин взял небольшую паузу на подготовку рабочего места, своего рода чистку - борьбу с микрофоном:
"Разберусь здесь сейчас", - сказал президент, поправляя оборудование, а затем продолжил.
Владимир Путин напомнил, что из-за пандемии коронавируса многие встречи проводились только удалённо. Россия в этом году принимает гостей на ПМЭФ-2021 очно:
"И мы рады, что после долгого, вынужденного перерыва именно у нас, в России, проходит первое крупное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью телекоммуникаций", - сказал президент России.
Царьград, напомним, в режиме онлайн транслирует выступление президента. В том числе и чистка на старте попала в кадр - в первые секунды трансляции.
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