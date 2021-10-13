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"Разберитесь со своим Зеленским!": Депутат Рады назвал общую проблему России и Запада

13 октября 2021, 08:10  •  120 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин назвал проблему, ставшую общей для Запада и России. "Разберитесь со своим Зеленским!" - по мнению депутата, именно такая фраза прозвучит в адрес приехавшей в Москву Виктории Нуланд.
Как заявил парламентарий, президент Украины Владимир Зеленский уже стал проблемой даже для США. Он отметил, что в Вашингтоне есть чёткое понимание, что любую эскалацию на Украине может устроить именно Зеленский. Ведь после телефонного разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, который состоялся весной, "Украина существует хотя бы в той форме, в которой она существует".
По мнению Волошина, единственное, что Нуланд услышит во время визита в Россию: "Разберитесь со своим Зеленским".
При этом депутат отмечает, что есть информация, "что иногда он принимает решения в изменённом состоянии сознания".
"Это проблема", - подчеркнул он, отметив, что Зеленский уже стал неудобным и неуправляемым для Запада.

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