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"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев своей скрытностью

23 июля 2019, 02:24  •  42 • В мире
Подданные британской королевы еще не забыли принцу Гарри и Меган Маркл скандальный ремонт их семейного гнездышка, однако готовы были бы "все простить", если бы герцог и герцогиня Сассекские не были бы столь "скрытными", с точки зрения британцев.
Конечно, пара очень популярна и в Великобритании, и на родине Меган, однако самую серьезную критику вызывают тайны, которые они плодят вокруг себя. Хотя герцогу и герцогине Сассекским не устают напоминать о том, что живут-то они за счет денег налогоплательщиков, пара старательно отгораживается от любопытных глаз общественности, а с прессой отношения наладить так и не смогли.
Чего только стоит история с крестинами маленького Арчи, окутанная тайной.
"Это началось с рождения Арчи, потом повторилось с его крестинами. Их решение сохранить все в тайне вызвало возмущение, ведь для этого не было ни одной причины", – цитирует слова королевского эксперта Ричарда Фицвильямса издание "Дни.Ру".
Как известно, церемония проходила за закрытыми дверями, фотографировать гостей было строжайше запрещено, а имя крестных малыша так и осталось секретом.
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Публикация от The Sussexes_ (@thesussexes_)
Конечно, непростые отношения принца Гарри с прессой можно объяснить трагической гибелью его матери принцессы Дианы, которая фактически была спровоцирована папарацци. Однако причины скрытности Меган Маркл, которую уже окрестили "Принцессой Приватность", объяснить намного сложнее.
К слову, и дорогостоящий ремонт своего особняка Фрогмор пара провела не столько ради эстетики и комфорта, сколько ради того, чтобы превратить его в своего рода "крепость" для своей семьи, в которой они смогут укрыться от любопытных глаз.

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