"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев своей скрытностью

Конечно, пара очень популярна и в Великобритании, и на родине Меган, однако самую серьезную критику вызывают тайны, которые они плодят вокруг себя. Хотя герцогу и герцогине Сассекским не устают напоминать о том, что живут-то они за счет денег налогоплательщиков, пара старательно отгораживается от любопытных глаз общественности, а с прессой отношения наладить так и не смогли.

Чего только стоит история с крестинами маленького Арчи, окутанная тайной.

"Это началось с рождения Арчи, потом повторилось с его крестинами. Их решение сохранить все в тайне вызвало возмущение, ведь для этого не было ни одной причины", – цитирует слова королевского эксперта Ричарда Фицвильямса издание "Дни.Ру".

Как известно, церемония проходила за закрытыми дверями, фотографировать гостей было строжайше запрещено, а имя крестных малыша так и осталось секретом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Sussexes_ (@thesussexes_) 14 Июл 2019 в 2:56 PDT

Конечно, непростые отношения принца Гарри с прессой можно объяснить трагической гибелью его матери принцессы Дианы, которая фактически была спровоцирована папарацци. Однако причины скрытности Меган Маркл, которую уже окрестили "Принцессой Приватность", объяснить намного сложнее.

К слову, и дорогостоящий ремонт своего особняка Фрогмор пара провела не столько ради эстетики и комфорта, сколько ради того, чтобы превратить его в своего рода "крепость" для своей семьи, в которой они смогут укрыться от любопытных глаз.