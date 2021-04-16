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"Разбавим водой из "Фукусимы-1" заливы Владивостока": Японцы записали Россию во враги

16 апреля 2021, 11:45  •  203 • Политика
Аудитория японского агентства высказалась по поводу позиции России относительно планов Японии сбросить очищенную радиоактивную воду в океан с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".
Читатели японского агентства возмутились реакцией России относительно решения Японии сбросить радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".
Ранее власти Японии официально дали на это разрешение. Японцы утверждают, что вода очищена. По плану этот процесс начнётся с 2023 года.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва ждёт разъяснений от Токио, потому что те не советовались при принятии такого решения с другими странами.
Китай и Южная Корея прокритиковали инициативу японцев. Читатели пришли к выводу, что Россия, Китай и Южная Корея хотят "вступить в сговор" и "вмешаться во внутренние дела" государства.
Один из читателей назвал эти страны "антияпонским картелем".
Другой заявил, что "вокруг Японии одни враги, и "ещё бы присоединилась Северная Корея".
Кто-то сказал, что Японии не нужно согласовывать свои инициативы с "бандой вымогателей", потому что та соблюдает все международные стандарты.
Один из комментаторов предложил очищенной водой с АЭС Фукусима "разбавить русским вконец загрязнённую радиацией воду на побережье Владивостока".
Комментаторы также возмущались, что власти Японии не реагируют на заявления других стран, и утверждали, что позиция России негативно повлияет на отношения между Москвой и Токио.

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