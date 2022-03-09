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"Раз в НАТО не берут": В СМИ расшифровали "нейтральный статус" Украины
09 марта 2022, 10:05 • 11 • Политика
Журналисты украинского издания "Страна.ua" расшифровали "нейтральный статус" Украины, исходя из заявления пропрезидентской партии "Слуга народа". "По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут)", - отмечается в публикации.
Напомним, ранее правящая (пропрезидентская) партия Незалежной "Слуга народа" опубликовала заявление, в котором прямо заявила о том, что Североатлантический альянс "не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет". В то же время в партии говорят о необходимости заключить "конкретный договор, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать".
Документ, как предполагается, "должен отличаться от Будапештского меморандума" и предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств - гарантов безопасности Украины. В качестве последних в партии Владимира Зеленского видят США, Турцию и соседние страны (правда, не называют, какие именно). От России же "Слуга народа" требует юридического подтверждения признания "украинской государственности" и гарантий того, что не будет угрожать украинскому государству".
Журналисты украинского издания "Страна.ua" расшифровали это партийное заявление, придя к выводу о том, что оно "знаковое", поскольку Киев, по сути, согласился объявить нейтральный статус государства.
"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка - как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия, - говорится в публикации. - По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут)".
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