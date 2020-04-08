Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
Главная / Политика

"Раз Трамп начал космос делить, то...": Президента США осадили русскими открытиями

08 апреля 2020, 15:35  •  206 • Политика
Президент США Дональд Трамп приказал наладить добычу ресурсов на Луне. Он считает, что его страна имеет на это право. "Если Трамп начал космос делить, то…" - написали в соцсетях и объяснили, почему американский лидер неправ.
В Twitter "Уругвайская разведка" предлагается Трампу сделать Солнце 52-м штатом США. Если уж американцы посчитали себя вправе объявить своими лунные ресурсы, то почему не произвести аналогичное с солнечными? Например, заставить всех оплачивать использование солнечного света и тепла. В сообщении сказано, что это может стать выходом из кризиса для Соединённых Штатов.
"Раз Трамп начал космос делить, то... России как правопреемнице СССР принадлежат небесные тела по праву первооткрывателей", - сказано в другом твите "Уругвайской разведки".
Дальше идёт перечисление планет, которые должны принадлежать России. В 1959 году советская станция "Луна-2" стала первым земным объектом, достигшим естественного спутника Земли. До Венеры долетел аппарат "Венера-7". Это случилось в 1970 году. Наконец, Марс тоже российская территория, потому что там побывали советские станции "Марс-2" и "Марс-3".
Скриншот: Twitter/@UrgvRazvedka
В понедельник, 6 апреля, Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о коммерческом освоении ресурсов на Луне. Власти США должны выступить против мнения, что космическое пространство принадлежит всему человечеству. В документе сказано, что Соединённые Штаты не согласны с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая принята в декабре 1979 года. Тогда появилось соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Согласно этой резолюции, исследование и использование планеты должно осуществляться в интересах всех стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 13:35
"Самоубийственная дуэль с русским медведем". Саудитам придётся принять ультиматум России
08 апреля 2020, 01:35
Прозапас прочности: правительство готовит новые меры поддержки
08 апреля 2020, 12:35
Врываются в больницу на карантине, хайпуют: Инфекционист на эмоциях ответила на выходку "Альянса врачей"
08 апреля 2020, 12:35
Американцы цинично воспользовались эпидемией коронавируса в России
08 апреля 2020, 12:35
Литва выпрашивает денег у ЕС с помощью РФ
08 апреля 2020, 12:35
Тюрьма или штраф до 5 млн: Путин подписал закон об ответственности за уничтожение воинских захоронений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
02 апреля 2020, 23:35
"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил
06 апреля 2020, 10:30
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
04 апреля 2020, 03:35
Эпидемия в России вообще не похожа на европейский сценарий, но пик не пройден - ВОЗ
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.