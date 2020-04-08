"Раз Трамп начал космос делить, то...": Президента США осадили русскими открытиями

В Twitter "Уругвайская разведка" предлагается Трампу сделать Солнце 52-м штатом США. Если уж американцы посчитали себя вправе объявить своими лунные ресурсы, то почему не произвести аналогичное с солнечными? Например, заставить всех оплачивать использование солнечного света и тепла. В сообщении сказано, что это может стать выходом из кризиса для Соединённых Штатов.

"Раз Трамп начал космос делить, то... России как правопреемнице СССР принадлежат небесные тела по праву первооткрывателей", - сказано в другом твите "Уругвайской разведки".

Дальше идёт перечисление планет, которые должны принадлежать России. В 1959 году советская станция "Луна-2" стала первым земным объектом, достигшим естественного спутника Земли. До Венеры долетел аппарат "Венера-7". Это случилось в 1970 году. Наконец, Марс тоже российская территория, потому что там побывали советские станции "Марс-2" и "Марс-3".

Скриншот: Twitter/@UrgvRazvedka

В понедельник, 6 апреля, Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о коммерческом освоении ресурсов на Луне. Власти США должны выступить против мнения, что космическое пространство принадлежит всему человечеству. В документе сказано, что Соединённые Штаты не согласны с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, которая принята в декабре 1979 года. Тогда появилось соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Согласно этой резолюции, исследование и использование планеты должно осуществляться в интересах всех стран.