|
"Раз и навсегда": Байдена попросили "федерально" решить вопрос смертной казни
26 января 2021, 22:30 • 109 • В мире
Больше сотни сотрудников Минюста США, прокуроров, генеральных прокуроров, сотрудников полиции попросили президента Джо Байдена исполнить одно из предвыборных обещаний. Речь идёт о "федеральном" решении вопроса о смертной казни. "Раз и навсегда", - пишут просители.
Организация юристов и прокуроров Fair and Just Prosecution опубликовала письмо Джо Байдену, под которым стоят подписи более чем сотни человек. Они просят президента начать правление, доказав "приверженность правосудию".
"Немедленно предпримите все действия, которые в вашей власти, чтобы отменить федеральную смертную казнь раз и навсегда", - требует народ.
Телеканал CNN напомнил, что одним из предвыборных обещаний Байдена как раз была отмена этой жестокой практики лишения жизни людей. Такой шаг должен был стать частью одной из запланированных реформ.
Разрешение или запрет смертной казни в США оставлено на откуп властям штатов, однако существует понятие федеральной смертной казни. Ранее действовала задержка по решению суда низшей инстанции, но летом прошлого года решением Верховного суда Штатов её отменили.
Впервые за 17 лет случилось исполнение казни в федеральной тюрьме. Приговор исполнен в отношении 47-летнего заключённого в штате Индиана. По итогам года смертных казней по решению отдельных штатов в сумме было меньше, чем подобных решений от федеральных властей.
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2021, 07:05
|
23 января 2021, 19:20
|
24 января 2021, 15:30
|
21 января 2021, 07:45
|
23 января 2021, 19:20
|
20 января 2021, 09:45
|
22 января 2021, 04:50