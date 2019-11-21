|
"Растворили в кислоте": В США жестоко расправились с двухлетней крохой, которая "всё равно утонула"
21 ноября 2019, 19:39 • 159 • В мире
Семейную пару из Техаса приговорили к тюремному заключению после того, как они растворили в кислоте тело своей двухлетней дочери. Как заявили сами родители, мол, какая разница, ведь малышка "всё равно утонула".
Жуткий инцидент произошёл в США. Семейная пара из Техаса растворила свою двухлетнюю дочь в кислоте. Как передаёт Fox News, за это преступление отца посадили на 14 лет, а мать - на 20. Сами родители уверяют, что, мол, какая разница, девочка всё равно утонула.
Следователям удалось установить, что несчастный случай произошёл по халатности матери и отца - малышка была в ванной без присмотра. Однако муж с женой решили смерть ребёнка скрыть, поэтому растворили тело в кислоте.
Полиция провела обыск. В итоге в одном из шкафов был обнаружен контейнер с останками двухлетней девочки. У семьи есть ещё четверо детей. Всех их временно отдали под опеку. Ранее сообщалось, что британская пара решила убить своих детей, чтобы никто не узнал об их "порочной связи".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 05:09
|
19 ноября 2019, 05:54
|
18 ноября 2019, 10:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
16 ноября 2019, 01:24
|
18 ноября 2019, 03:54
|
15 ноября 2019, 04:24