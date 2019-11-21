"Растворили в кислоте": В США жестоко расправились с двухлетней крохой, которая "всё равно утонула"

Жуткий инцидент произошёл в США. Семейная пара из Техаса растворила свою двухлетнюю дочь в кислоте. Как передаёт Fox News, за это преступление отца посадили на 14 лет, а мать - на 20. Сами родители уверяют, что, мол, какая разница, девочка всё равно утонула.

Следователям удалось установить, что несчастный случай произошёл по халатности матери и отца - малышка была в ванной без присмотра. Однако муж с женой решили смерть ребёнка скрыть, поэтому растворили тело в кислоте.

Полиция провела обыск. В итоге в одном из шкафов был обнаружен контейнер с останками двухлетней девочки. У семьи есть ещё четверо детей. Всех их временно отдали под опеку. Ранее сообщалось, что британская пара решила убить своих детей, чтобы никто не узнал об их "порочной связи".