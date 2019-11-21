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"Растворили в кислоте": В США жестоко расправились с двухлетней крохой, которая "всё равно утонула"

21 ноября 2019, 19:39  •  159 • В мире
Семейную пару из Техаса приговорили к тюремному заключению после того, как они растворили в кислоте тело своей двухлетней дочери. Как заявили сами родители, мол, какая разница, ведь малышка "всё равно утонула".
Жуткий инцидент произошёл в США. Семейная пара из Техаса растворила свою двухлетнюю дочь в кислоте. Как передаёт Fox News, за это преступление отца посадили на 14 лет, а мать - на 20. Сами родители уверяют, что, мол, какая разница, девочка всё равно утонула.
Следователям удалось установить, что несчастный случай произошёл по халатности матери и отца - малышка была в ванной без присмотра. Однако муж с женой решили смерть ребёнка скрыть, поэтому растворили тело в кислоте.
Полиция провела обыск. В итоге в одном из шкафов был обнаружен контейнер с останками двухлетней девочки. У семьи есть ещё четверо детей. Всех их временно отдали под опеку. Ранее сообщалось, что британская пара решила убить своих детей, чтобы никто не узнал об их "порочной связи".

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