Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Главная / В мире

"Растущая и неминуемая угроза": ФБР сообщило о кибератаках больниц от "русскоязычных хакеров"

31 октября 2020, 00:10  •  85 • В мире
ФБР и ещё два американских ведомства сообщили о кибератаках, которые производятся "русскоязычными хакерами". Якобы целью злоумышленников является система здравоохранения США. "Растущая и неминуемая угроза", - считают в Соединённых Штатах.
По данным издания Business Insider, хакеры взламывают компьютеры больниц, где лечат пациентов с COVID-19. Они атакуют при помощи так называемых программ-вымогателей. По данным ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также министерства здравоохранения и социальных служб, такие действия наносят вред системам госпиталей.
Соответствующее предупреждение было опубликовано 28 октября. В нём говорится о том, что все эти ведомства получили "достоверную информацию о растущей и неминуемой угрозе киберпреступности больницам и поставщикам медицинских услуг США".
Якобы хакеры уже взломали серверы шести больниц в Калифорнии и Нью-Йорке. Некоторым лицам и организациям внезапно отказывается в доступе, причём возможность авторизации появляется только после уплаты крупного "выкупа".
Генеральный директор Hold Security Алекс Холден заявил, что за атаками стоят "русскоязычные хакеры".
"Нет сомнений в том, что российское правительство знает об этой операции", - уверен он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 20:30
Видели Европу? Больше можете не увидеть
30 октября 2020, 20:30
Жители Ниццы в ярости, Макрону выдан ультиматум: "Нам это надоело! Не надо к нам приезжать"
30 октября 2020, 12:15
Новый военный союз: Секрет России и Китая
30 октября 2020, 18:40
Варфоломеевская ночь для Макрона
30 октября 2020, 14:05
Обезглавил беззащитную женщину прямо в церкви. Террорист в Ницце выжил
30 октября 2020, 21:20
«Потребуются болезненные решения»: к каким политическим последствиям может привести волна терактов во Франции
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 октября 2020, 22:20
План Гордона по "свержению Путина" сорвался: "А почему вы меня спрашив...
30 октября 2020, 22:20
"Путин удивил дважды": Президент назвал цвет "главного страха" чи...
30 октября 2020, 22:20
Игру Германа Грефа разоблачил биограф Путина: "Сбербанк может оказаться жертвой&...
30 октября 2020, 22:20
Познер "как гражданин Франции" призвал отправить мигрантов в Африку
30 октября 2020, 23:10
«Используем все возможности для спасательных операций»: как минимум 12 человек погибл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
25 октября 2020, 14:55
Грузили в контейнеры руки, ноги, головы: Американские солдаты рассказали о "встрече с пришельцами"
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.