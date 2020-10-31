"Растущая и неминуемая угроза": ФБР сообщило о кибератаках больниц от "русскоязычных хакеров"

По данным издания Business Insider, хакеры взламывают компьютеры больниц, где лечат пациентов с COVID-19. Они атакуют при помощи так называемых программ-вымогателей. По данным ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также министерства здравоохранения и социальных служб, такие действия наносят вред системам госпиталей.

Соответствующее предупреждение было опубликовано 28 октября. В нём говорится о том, что все эти ведомства получили "достоверную информацию о растущей и неминуемой угрозе киберпреступности больницам и поставщикам медицинских услуг США".

Якобы хакеры уже взломали серверы шести больниц в Калифорнии и Нью-Йорке. Некоторым лицам и организациям внезапно отказывается в доступе, причём возможность авторизации появляется только после уплаты крупного "выкупа".

Генеральный директор Hold Security Алекс Холден заявил, что за атаками стоят "русскоязычные хакеры".

"Нет сомнений в том, что российское правительство знает об этой операции", - уверен он.