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"Растущая и неминуемая угроза": ФБР сообщило о кибератаках больниц от "русскоязычных хакеров"
31 октября 2020, 00:10 • 85 • В мире
ФБР и ещё два американских ведомства сообщили о кибератаках, которые производятся "русскоязычными хакерами". Якобы целью злоумышленников является система здравоохранения США. "Растущая и неминуемая угроза", - считают в Соединённых Штатах.
По данным издания Business Insider, хакеры взламывают компьютеры больниц, где лечат пациентов с COVID-19. Они атакуют при помощи так называемых программ-вымогателей. По данным ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также министерства здравоохранения и социальных служб, такие действия наносят вред системам госпиталей.
Соответствующее предупреждение было опубликовано 28 октября. В нём говорится о том, что все эти ведомства получили "достоверную информацию о растущей и неминуемой угрозе киберпреступности больницам и поставщикам медицинских услуг США".
Якобы хакеры уже взломали серверы шести больниц в Калифорнии и Нью-Йорке. Некоторым лицам и организациям внезапно отказывается в доступе, причём возможность авторизации появляется только после уплаты крупного "выкупа".
Генеральный директор Hold Security Алекс Холден заявил, что за атаками стоят "русскоязычные хакеры".
"Нет сомнений в том, что российское правительство знает об этой операции", - уверен он.
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