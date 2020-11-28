"Расцвела, помыла голову…": Тихановской на инаугурации Байдена посулили место Саакашвили

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью поделилась планами побывать в США. В частности, отметила она, ей прислали приглашение на инаугурацию Джо Байдена. Правда, пока ситуация с выборами в Штатах до сих пор остаётся неясной, несмотря на утверждения местных медиа.

"Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу", - сказала Тихановская. Примечательно, что анонсов встречи с белоруской от Белого дома не было.

В рунете сыронизировали над чаяниями Тихановской.

"Президент Света поедет на инаугурацию к ‘Сонному Джо’! Грандиозная намечается встреча", - написала в телеграм-канале ведущая Ольга Скабеева.

Журналист Виталий Третьяков предположил, что белоруска окажется не на встрече, а на том же месте, что и Саакашвили.

"Она расцвела, помыла голову и собирается ехать, думая, что будет стоять на трибуне рядом с Байденом. А в реальности таких приглашений американцы рассылают тысячи", - написал он в Twitter.

Напомним, что бывший лидер Грузии на инаугурации Трампа находился в двух километрах от трибуны.

"Туда простых зевак не пускают - нужно приглашение. Вот его Тихановская и получила. Возможно, рядом с Гуайдо будет стоять. Но и это вряд ли. И смех, и грех... И некому руку подать..." - добавил Третьяков.