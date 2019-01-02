"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети

Президент России провел телефонные переговоры со своим французским коллегой. Темой обсуждения была ситуация в Сирии. Затронули и ситуацию в Керченском проливе. "Растолковал французу про киевскую провокацию", - комментируют пользователи в Сети.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонную беседу, во время которой президенты поздравили друг друга с Новым годом. Темой обсуждения стали ситуация в Сирии и Украина.

Проблема сирийского урегулирования была рассмотрена лидерами двух стран в контексте достигнутой в октябре 2018 года договоренности о создании конституционного комитета.

Кроме того, Путин обменялся с Макроном и мнениями по поводу Украины, при этом учитывался фактор провокации, которую совершил Киев в Керченском проливе.

Журналист Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул, поделился сообщением о проведенной президентами телефонной беседе в своем микроблоге в Twitter, сделав особый акцент на том, что ситуация на Украине обсуждалась "с учётом украинской провокации в Керченском проливе".

Подписчики Смирнова отреагировали на запись. "Сколько можно тебе повторять, хочешь стать сильным и независимым? Перестань слушать Трампа и всех тех, кто говорит, что тебе делать надо. Всем не угодишь. Научись принимать решения самостоятельно"; "Макрон все ещё пытается изображать из себя "крутого" вождя Пятой республики", - писали они в комментариях.

Путин поговорил с Макроном: Формирование Конституционного комитета в Сирии и ситуация на Украине «с учётом украинской провокации в Керченском проливе» pic.twitter.com/FzsP6dQjYh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 января 2019 г.