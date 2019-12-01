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"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели

01 декабря 2019, 00:39  •  94 • Политика
Украинский миллионер Андрей Пальчевский в телеэфире высказался о том, что может привести Незалежную к гибели. "Украину растлил газ", - заявил бизнесмен.
Причиной тому, что население Украины разделилось на бедных и богатых, стал "растливший" страну природный газ, заявил украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский в программе телеканала NewsOne. Более того, он предрёк, что именно газ может стать причиной гибели страны. По мнению миллионера, Украина слишком уж "привязалась к газовой трубе", и голубое топливо стало инструментом её "растления".
"Она стала символом нашего существования, - заявил Пальчевский. - Есть газ - вроде мы как государство существуем. А если газ перекрыли - начинаются сразу какие-то сложности. Газ - это то, что растлило наше государство".
Бизнесмен также отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский добьётся мира и решит проблему с газом, то дела у страны "пойдут в гору".
Ранее мы писали, что украинская сторона столкнулась с проблемами при взыскании долгов с "Газпрома". Как рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, проблемы наблюдаются в ряде стран. В частности, Киев так и не смог приступить к принудительному взысканию в Германии, есть проблемы аналогичного толка и в Польше, и в Молдавии.
Топ-менеджер украинской компании в эфире радио НВ также добавил, что в некоторых странах сделать это сложнее из-за "влияния политической конъюнктуры". Кроме того, добавил Витренко, Россия обсуждает возможность выплаты $3 млрд поставками газа. При этом он не стал уточнять, где об этом говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак и при каких обстоятельствах.

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