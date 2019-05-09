"Растет сознание граждан": В МВД Украины, возбудив 13 дел, похвалились итогами борьбы с георгиевской ленточкой

Как отчитались украинские силовики на своем официальном сайте, до 14:00 сегодня в Незалежной было отмечено 33 "резонансных события". Таковыми, к примеру, посчитали 13 случаев ношения местными жителями георгиевской ленты. На всех в итоге возбудили административные дела.

Согласно этому же сообщению, также было возбуждено пять дел уже уголовных. Их фигурантов обвиняют также в использовании запрещенной символики, но на сей раз связанной с "пропагандой" коммунистического и нацистского режимов. Уточняется, что речь идет об изображениях серпа и молота, а также красных флагах.

Ведомство со ссылкой на советника главы украинского МВД Шкиряка заявляет, мол, год от года случаев использования запрещенной символики все меньше. "Это показывает высокую эффективность превентивной деятельности, и, безусловно, растет сознание граждан", - не скрывают радости силовики Украины.