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"Расстреляют": Политолог объяснил отчаяние Зеленского
14 марта 2022, 23:15 • 119 • Политика
Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский так упорно не хочет прекратить огонь и сдаться. Украинский президент понимает: если он это сделает, западные кураторы его сначала изолируют, а затем просто расстреляют.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной задачей переговоров России и Украины организацию его личной встречи с Владимиром Путиным. Почему он так на этом настаивает, объяснил Царьграду политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
- высказал своё мнение эксперт.
Сергей Марков напомнил, что от продолжения военных действий зависит не только судьба Зеленского, но и его благосостояние: "Не забывайте ещё также, что каждый день его доход увеличивается на несколько миллионов долларов. К тем миллионам, которые у него есть. Эти деньги тоже под контролем американцев".
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