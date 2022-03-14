"Расстреляют": Политолог объяснил отчаяние Зеленского

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский так упорно не хочет прекратить огонь и сдаться. Украинский президент понимает: если он это сделает, западные кураторы его сначала изолируют, а затем просто расстреляют.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главной задачей переговоров России и Украины организацию его личной встречи с Владимиром Путиным. Почему он так на этом настаивает, объяснил Царьграду политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Зеленский не является руководителем Украины. Он президент марионеточного правительства Украины. Он не может отдать приказ Вооружённым силам Украины прекратить огонь. Если он его отдаст - это будет просто-напросто бунт, и его после этого изолируют немедленно или расстреляют те иностранные спецслужбы, в руках которых он находится,

- высказал своё мнение эксперт.

Сергей Марков напомнил, что от продолжения военных действий зависит не только судьба Зеленского, но и его благосостояние: "Не забывайте ещё также, что каждый день его доход увеличивается на несколько миллионов долларов. К тем миллионам, которые у него есть. Эти деньги тоже под контролем американцев".