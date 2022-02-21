"Расстрельные списки" украинцев: США подложили Кремлю новую утку

Представитель США в отделении ООН Батшеба Нелл Крокер распространила письмо, где голословно рассуждает о том, что Россия составляет "списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря" после "вторжения". В Кремле подчеркнули: информация о неких "расстрельных списках" украинцев - ложь, фейк и очередная утка.

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - указывается в письме верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, попавшем в распоряжение "РИА Новости".

Что это за "расстрельные списки", откуда эта информация, какие есть доказательства того, что эти списки действительно есть, неясно. Как выяснилось, распространяет это голословное утверждение представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.

В Кремле подчеркнули, что никаких "расстрельных списков" украинцев нет, а то письмо, что распространяется, - ложь, фейк и очередная информационная утка.

"Это абсолютная утка, это ложь, - высказался в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мне известно, что это абсолютный вымысел, такого списка не существует, это фейк".